戦力外となったフェイエノールトの選手は退団可能で、すでに複数クラブと話し合いを行った

スパルタ戦（0-1）で、フェイエノールトはルカ・イヴァヌシェツとキャスパー・テングステットを試合メンバーから外した。Voetbal Internationalによると、デンマーク人FWは退団が認められる見通しで、すでに複数クラブと交渉を進めているという。

アヤセ・ウエダ、ナチョ・フェリ、シャキール・ファン・ペルシーがテングステットより優先され、同選手は試合メンバー外となった。

VIによれば、テングステットとフェイエノールトは決別に向かっている。FWはすでに複数の国外クラブと話し合いを行っており、そのうち1クラブはすでに具体的な動きを見せているようだ。

このデンマーク人選手はトラブゾンスポル、PAOKテッサロニキと話し合いを行った。さらに、チャンピオンシップからも関心が寄せられており、シアトル・サウンダーズがテングステット獲得に向けて具体的に動いている。

報道によると、本人はトルコかギリシャへの移籍を希望しており、フェイエノールトも退団に協力する姿勢を示している。

テングステットは昨季、ベンフィカから600万ユーロで加入した。ロッテルダムのクラブは現在、26歳のFWに対して同程度の移籍金を求めているとみられる。

テングステットはフェイエノールトでエールディビジ18試合に出場し、3ゴールを記録した。