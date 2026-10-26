アトレティコ・マドリードとの首都ダービーでの敗北を受けて厳しい数週間を過ごしてきたレアル・マドリードの選手たちだったが、「カンプ・ノウ」でのバルセロナ戦勝利が白い巨人の流れを変え、ジョゼ・モウリーニョ監督の教え子たちに大きな精神的な後押しを与えた。それは彼らのSNS上での反応やメッセージにもはっきりと表れた。

クラシコ後の記者会見でモウリーニョは、とりわけアトレティコ・マドリードへの敗戦のあとだけに、チームの結束と一体感の重要性を繰り返し強調した。この敗戦は、レアル・マドリードが抱える問題を乗り越え、再び力強く競争に戻れるのかという疑問を呼び起こしていた。

バルセロナ相手に勝ち点3を手にしたあと、レアル・マドリードの選手たちはSNSのアカウントを通じて動画や写真、祝福のメッセージを投稿し、自分たちの結びつきを示そうと努めた。貴重な勝利のあとに選手同士が称賛や冗談の言葉を交わしたことで、ロッカールームはファンの注目の的となった。

ムバッペとディオマンデ

キリアン・ムバッペとディフェンダーのディオマンデは、レアル・マドリードのロッカールーム内で最も話題をさらった名前の一つだった。バルセロナ戦勝利のあと、二人が特別な瞬間を交わし、両者を結ぶ関係性を物語った。

ムバッペはチームメイトについて「彼は俺の兄弟だ」と語り、ディオマンデは「彼は俺の弟だ」と応じた。この言葉のやり取りはフォロワーの目を引き、今季最も重要な一戦のあとの選手たちの親密さを示した。

この瞬間は、伝統的な宿敵を下したあとにレアル・マドリードの選手たちが味わった祝福ムードの中で生まれた。チームはダービー敗戦後の苦しい時期を乗り越えることに成功し、カンプ・ノウでの勝利によって自信を取り戻した。

アルダ・ギュレルがチームメイトから称賛

SNS上で大きな注目を集めた選手の中には、トルコ人のアルダ・ギュレルがいる。先発での出場機会が増えて以来、チーム内での役割に成長が見られ、今やレアル・マドリードの布陣における重要な一員となっている。

ギュレルはクラシコで能力を発揮し、彼のプレーを間近で見ていたチームメイトから称賛を浴びた。チームメイトたちは、彼が白い巨人にもたらしているものへの評価を口にした。

マルク・ククレリャはこのトルコ人選手に向けて「お前はよくプレーしている」とメッセージを送り、ピッチ上での存在感と影響力の高まりに注目したコメントを残した。

ギュレルのプレーに反応したのはククレリャだけではなかった。ティボ・クルトワとアルバロ・カレーラスもSNS上で炎の絵文字を使って称賛に加わり、このトルコ人選手が見せたレベルへの称賛を示した。

こうした反応は、ギュレルがロッカールーム内で得始めている地位を物語っている。とりわけ技術的な上積みをもたらし、攻撃を動かすことに貢献できる能力を持つことから、彼はレアル・マドリードが次の段階で頼りにする名前の一人となっている。

称賛のメッセージの洪水

ムバッペはクラシコの最も輝いたスターの一人だった。バルセロナのゴールにレアル・マドリードの2得点を決め、勝ち点3の獲得に決定的な役割を果たし、試合後の白い巨人の選手たちの祝福の中心的存在となった。

このフランス人ストライカーは、大一番で輝きと違いを生み出す力を見せた彼を祝福するチームメイトから、称賛のメッセージの洪水を受けた。

アルダ・ギュレルはムバッペに「素晴らしい」と書き、試合中にこのフランス人ストライカーが見せたものへの称賛を表した。一方、コナテは「お前は本当にひどいな」という言葉で彼をからかうことを選び、勝利のあとの選手同士の冗談ムードの中での皮肉めいたコメントとなった。

またアルバロ・カレーラスとロドリゴも祝福者のリストに加わり、ムバッペに向けて「お前が最高だ」「最高だよ、いとこ」といった称賛の言葉を含むメッセージを送り、バルセロナ戦での決定的なプレーへの評価を表した。

ヴィニシウス・ジュニオールもこの場面を欠かすことはなく、一連の炎の絵文字を使ってフランス人のチームメイトに反応し、クラシコで勝利の2得点を決めたムバッペを取り巻く称賛の波に加わった。

ベリンガムは祝福の中でも警告のメッセージ

一方でジュード・ベリンガムは、試合終了後にレアル・マドリードの選手たちを支配したポジティブなムードにもかかわらず、警告のメッセージを込めた形でバルセロナ戦勝利を祝うことを選んだ。

このイングランド人MFは「インスタグラム」のアカウントを通じてメッセージを投稿し、「我々は戦いには勝ったが、戦争は続いている」と記した。これは、クラシコでの勝利は重要な一歩であるものの、任務が終わったわけでも、チームが今季の目標を成し遂げたわけでもないことを示していた。

このイングランド人選手のメッセージもチームメイトからの反応なしには済まなかった。ヴィニシウスは彼のプレーを称賛し、試合での出来に強い感嘆を示すポルトガル語の表現を使って「素晴らしい」プレーだったと書き送った。

またククレリャもベリンガムに称賛のメッセージを送り、「なんて巧みな選手なんだ!」と記した。一方、フラムでの元チームメイトであるパラシオスも「ナンバー1」という言葉で彼に反応し、そのレベルへの評価を表した。