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バルセロナの10代の注目株、シャビ・エスパルトが、注目を集める日曜日のエル・クラシコを前に早くも火花を散らした。レアル・マドリーとのフィジカルの激しい戦いに、バルセロナは準備ができていると宣言。直近のチャンピオンズリーグでのつまずきには落胆しているものの、複数のポジションをこなす若手選手は、チームがカンプ・ノウのピッチですべてを出し切ると断言した。

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エスパルトの急成長と欧州の舞台での初ゴール

バルセロナのDFエスパルトは、クラブが先日欧州の舞台で敗れたものの、個人としては勢いに乗っている。パルク・デ・プランスで行われたパリ・サンジェルマン戦で2-4と敗れた中、自身のチャンピオンズリーグ初ゴールを記録した。

試合後に『TNT Sports』の取材に応じたエスパルトは、トップチーム入りを果たした激動の時期を振り返った。フランスの首都で決めたこのゴールにより、トップチームでの通算得点は2に。ハンジ・フリック監督の下で存在感をさらに高めている。

今はすでに国内での戦いへと気持ちを切り替えている。バルセロナは日曜日、ラ・リーガの優勝争いを左右する重要な一戦でレアル・マドリーと対戦する。エスパルトも、この試合が持つ大きな意味を強く意識している。

ラームとの比較を受けながら、自らの道を切り開く

Getty Images





フリック監督は最近、エスパルトの戦術的な柔軟性と知性に触れ、ドイツの名選手フィリップ・ラームとの共通点を指摘した。エスパルトは監督からの称賛をうれしく思う一方、カタルーニャで自分自身の歩みを築こうと決意している。

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「フィリップ・ラームと比較されるのは光栄ですが、僕は自分自身のキャリアを切り開こうとしています。彼は伝説的な選手です。フリック監督が僕を彼と比較してくれるのはうれしいです」とエスパルトは語った。

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ピッチ上での対応力については、こう説明した。「左サイドバック、右サイドバック、中盤でもプレーできます。僕は内側に入っていく傾向のあるサイドバックです」

「試合によって、左でも右でも、より内側でもプレーできます。僕は内側に入っていく傾向のあるサイドバックです。もちろん、彼と比較されるのはうれしいです。伝説的な選手ですし、フリック監督がそう言ってくれることをとてもうれしく思います」

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チャンピオンズリーグでの夢とクラシコの現実

パリでのチームの敗戦は残念な結果だったが、下部組織出身のエスパルトは、欧州最高峰の舞台で得点することの大きさを実感していた。このゴールは、飛躍のシーズンとなりつつある今季における大きな一歩だ。

「すべてがあっという間でした。ワンツーをして、チャンスがあると分かったときには迷いませんでした」と、PSG戦での得点を振り返った。「このスタジアムで、チャンピオンズリーグのPSG戦に出るのは、すべての少年が夢見る試合です。チャンピオンズリーグでの初ゴールで、トップチームでは2得点目。本当にうれしいです。信じられません」

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だが、国内でのライバル対決が控える今、喜びに浸っている場合ではない。カンプ・ノウでの一戦を前に、エスパルトはレアル・マドリーへ厳しい言葉を向けた。「戦争のような試合になるでしょう。全力で臨みます。100％を出さなければなりませんし、彼らからさらに勝ち点を奪うチャンスがあります。最後まで戦い抜きます」

カンプ・ノウでの重要な一戦





Getty Images





日曜日のエル・クラシコは、バルセロナにとってラ・リーガの優勝争いでさらに優位に立つための重要な機会となる。本拠地でレアル・マドリーから勝ち点を奪えれば、PSG戦の敗北を経たチームにとって、士気を大きく高める結果になるだろう。

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エスパルトにとっても、この試合は柔軟なプレー能力を示す大舞台だ。サイドで起用されるにせよ、内側に入って中盤でプレーするにせよ、エスパルトは自らの力強い言葉をプレーで証明し、フリック監督率いるチームが最大のライバルから大きな勝利を挙げることに貢献したいはずだ。