戦いは制御不能へ：ハビエル・テバスとレアル・マドリードの争いに新たな当事者が参入

スペイン国家スポーツ評議会（CSD）は、職権による措置を講じることを検討している。背景にあるのは、ラ・リーガ会長でスペイン王国サッカー連盟副会長を務めるハビエル・テバスの発言であり、レアル・マドリードのテレビ局の手法をナチス政権が用いたプロパガンダの仕組みに例えたもので、この発言は両者の間に新たな対立を引き起こした。

テバスは金曜日、ソーシャルメディアの自身のアカウントでメッセージを投稿し、レアル・マドリードのテレビ局が同クラブを継続的に被害者として描き出していると批判した。クラブの不当な扱いを受けているという意識を強める事実にのみ焦点を当て、出来事を理解し検証するために必要な文脈を省いているという主張だ。

ラ・リーガ会長は、レアル・マドリードの経営陣がクラブのテレビ局を筆頭とする一群の公式スポークスマンを率いていると述べ、彼らの手法は自らのアジェンダに資する出来事を選別し、不満を繰り返し、疑念をかき立て、対立相手に非難を向けることに基づいていると指摘した。

テバスはさらにこう述べた。「この手法は、ナチス・ドイツの宣伝大臣だったゲッベルスが利用したプロパガンダの仕組みを思い起こさせる。体系的な反復、敵の創出、そして事実を物語に従属させるというやり方だ」。そのうえで、自身の比較が対象としているのはプロパガンダの技術であり、ナチスのイデオロギーやレアル・マドリードのファンではないと強調した。

レアル・マドリードは激しい攻撃で応酬

レアル・マドリードの反応は迅速だった。クラブはテバスに対し、ラ・リーガ会長とスペイン王国サッカー連盟副会長の両職からの即時辞任を要求し、同氏を「スペインサッカーにとって真の害悪」と評した。

クラブは公式声明で、これらの発言を断固として拒否する姿勢を示し、「スペインサッカーにおいて二つの高位の職にある人物が、ナチス政権が用いたプロパガンダの手法との比較に及ぶことは決して容認できない」として、極めて重大な事態だと述べた。

さらにレアル・マドリードは、この比較はナチスのイデオロギーに関するものではないというテバスの説明は、その発言の激しさを和らげるものではないとし、発言を「極めて侮辱的で、道義的に嫌悪すべきもので、組織として不適切」と評した。

スペイン国家スポーツ評議会が介入の可能性を検討していることは、この問題をより微妙な局面に置くことになる。テバスとレアル・マドリードの対立は相互の批判の域を超え、ラ・リーガ会長の退任要求を含む公然とした対決に発展しており、今後の公式手続きがどのような結果をもたらすかが注目される。