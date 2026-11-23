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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、審判はマドリーとバルセロナの双方を優遇していると主張したビジャレアルのMFサンティ・コメサーニャに激しく反論した。PSVとのチャンピオンズリーグの試合を前に、ポルトガル人指揮官はコメサーニャが「記憶喪失」だと批判し、バルセロナのネグレイラ事件にマドリーを巻き込まないよう求めた。

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モウリーニョ、審判に関するコメサーニャの主張に反論

モウリーニョ監督が、ビジャレアルのMFコメサーニャに鋭く反論した。コメサーニャは先日、 ラ・リーガでは審判がバルセロナとレアル・マドリーの双方を優遇していると示唆した 。 PSVとのチャンピオンズリーグの試合 を前にした記者会見で、モウリーニョ監督はこの比較を真っ向から否定。ポルトガル人指揮官は、自チームに不利な最近の判定がその主張に反する証拠だと訴えた。

モウリーニョ監督の発言により、スペインサッカー界で続く審判を巡る議論が再び熱を帯びそうだ。審判に関する論争で、レアル・マドリーが宿敵と同列に扱われることは受け入れないと明言した。

ポルトガル人指揮官、ビジャレアルのMFを「記憶喪失」と批判

モウリーニョ監督はコメサーニャの主張に反論するため、マドリーとビジャレアルの前回対戦に直接言及した。その試合で自チームに不利に働いた具体的な出来事を記者団に挙げた。

「彼は記憶喪失だ。レアル・マドリーとの試合では、2-0で勝負が決まったと思われた状況から、得点が取り消され、ヴィニシウスが退場となり、レアル・マドリーは20分間とアディショナルタイムの8分間を10人で戦った」とモウリーニョ監督は述べた。20Minutosが伝えている。

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マドリーの指揮官は、バルセロナを巡る審判関連の調査に自身のクラブを結びつけたコメサーニャにも強く異議を唱えた。「彼は一番簡単なことをしたがる。両者を一緒くたにすることだ。それは好きにすればいいが、ネグレイラの件では我々を巻き込まないでくれ。こうした小さな出来事について、彼がばかげたことを言ったり、記憶喪失になったりしても、大した問題ではない」

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過密日程

モウリーニョ監督は審判を巡る論争だけでなく、記者会見でスペインの厳しい試合日程にも言及した。「すべてを決めるのは金だ」と認める一方、負担を訴える選手たちに対し、ストライキを望む者には給与を50％減らす選択肢を提示できると語った。

「金が欲しいなら、懸命に働き、リスクを負わなければならない。それが人生だ」とモウリーニョ監督は続けた。「試合が多すぎるからストライキをしたいという選手がいるなら、収入を50％減らすという選択肢を提示すればいい」

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PSV戦へ準備

マドリーは目先の焦点をPSVとの欧州での一戦に戻す。モウリーニョ監督のチームはホームにPSVを迎え、全公式戦10連勝を狙うとともに、決勝トーナメントへの直接進出に道を開こうとしている。