レアル・マドリードの指揮官であるポルトガル人のジョゼ・モウリーニョが、短期間に過密な試合日程と連戦が続いていることを理由に、スペインのリーグ機構（ラ・リーガ）に対して新たな批判を展開した。モウリーニョは、移動の多さと回復期間の短さのなかで、自らの選手たちが試合の「マラソン」を強いられたと主張したが、マドリードの日程とサンティアゴ・ベルナベウで開催されるイベントの事情が、この不満の性質と、ライバルクラブの状況をどこまで考慮したものなのかについて疑問を呼んでいる。

スペイン紙「スポルト」によれば、メスタージャでのバレンシア戦勝利後に行われたモウリーニョの抗議は、レアル・マドリードの日程のすべての側面を扱ったものではなく、とりわけサンティアゴ・ベルナベウがサッカー以外のイベントの開催を担っていること、さらには同時期にライバルチームが直面した状況については触れていなかった。

ポルトガル人監督は、リーグ関係者に伝えたいメッセージについて問われると、次のように答えた。「彼らが権力を握っている以上、私は謙虚でなければならない。二度と我々をもてあそばないことを願う。我々の選手たちは今、代表チームでプレーするためにここにいるわけではない。これはマラソンだった」。これはチームが受けた試合の過密さを指したものだ。

モウリーニョの不満は、サンティアゴ・ベルナベウがアメリカンフットボールリーグの試合、シンシナティ・ベンガルズ対アトランタ・ファルコンズを開催する時期と重なった。これは同リーグがスペインの地で開催する2度目の公式戦であり、スタジアムが開催するサッカー以外のイベントがレアル・マドリードの試合日程に及ぼす影響についての議論を再び呼び起こした。

ラ・リーガ会長のハビエル・テバスは以前、自らのスタジアムで他のイベントを開催するために試合の日程変更を求めるレアル・マドリードの要望を批判し、クラブが要求した変更の回数、そのうちリーグが承認したもの、そしてリーグがクラブのニーズにどこまで応えたかを明らかにするよう求めたうえで、受け入れられた変更も計算に入れるべきだと強調していた。

レアル・マドリードは4試合連続でアウェーの試合を戦った。10月25日のクラシコでのバルセロナ戦に始まり、11月1日のラシン・サンタンデール戦、11月4日のアテネでのオリンピアコス戦、そして同月7日のバレンシア戦だ。

サンタンデール戦とアテネでの試合のキックオフの間隔は74時間半に達し、アテネとバレンシアの試合の間は74時間15分に及んだ。これらの期間には移動と準備の時間が含まれており、必ずしも選手たちの実際の回復時間を表すものではない。

モウリーニョは、試合間の時間の短さがチームの負担になったと説明し、レアル・マドリードの遠征団がギリシャから午前3時に帰国し、選手たちは休息に必要な時間を確保するためバルデベバスのトレーニングセンターで宿泊せざるを得なかったと指摘した。

しかし、ラシン・サンタンデールの日程との比較は、この問題の別の側面を浮き彫りにする。カンタブリアのチームは10月29日木曜日に国王杯でリバデセージャと対戦し、その後11月1日日曜日にレアル・マドリードを迎えたが、両試合のキックオフの間隔はわずか67時間15分だった。

モウリーニョはサンタンデール戦が日曜日に行われたことを批判し、リーグがその日程で試合を行うという「贈り物」を自らのチームに与えたと述べ、土曜日に行われたバレンシア戦の日程変更を求めていた。

しかし、サンタンデール対レアル・マドリード戦を、同じ時間のまま土曜日に移していたら、カンタブリアのチームにはカップ戦の試合までわずか43時間15分しか残らず、より大きな負担にさらされていたことになる。

ラシンはレアル・マドリード戦に向けた準備の一環として、両試合の間隔が短いことを踏まえ、カップ戦にはBチームから10人の選手を招集した。

連戦と連続する移動に直面したのはレアル・マドリードだけではなかった。バルセロナは1週間のうちに3試合をアウェーで戦っており、10月13日のガラタサライ戦、10月17日のレアル・ベティス戦、10月20日のパリ・サンジェルマン戦と、イスタンブール、セビージャ、パリを転々とした。

バルセロナのベティス戦とパリ・サンジェルマン戦の間隔は74時間半に達し、一連の試合における最初の試合から3試合目までの差は、サンタンデール、アテネ、バレンシアと続いたレアル・マドリードの一連の試合における差より約19時間15分大きかった。移動や大会の状況は異なるものの、である。

ヨーロッパリーグに出場するチームも同様の負担に直面した。セルタ・ビゴは10月22日木曜日にスコットランドのセルティックと対戦し、その後10月25日日曜日にレアル・ベティスを迎えたが、その間隔は68時間15分だった。アウェーでのヨーロッパ遠征から帰国したにもかかわらずである。

一方、レアル・マドリードは国際試合による中断期間の後、サンティアゴ・ベルナベウでの連戦が控えている。11月21日、24日、28日にそれぞれセルタ・ビゴ、PSVアイントホーフェン、デポルティボ・アラベスと対戦する予定で、レアル・マドリードはスタジアム間を移動する必要なく過密な試合期間を迎えることになる。

これらの比較は、国内の大会、大陸の大会、そしてスタジアムで開催されるイベントが絡み合うなかでのスペインの試合日程の複雑さを浮き彫りにする。モウリーニョは回復のためのより多くの時間と試合日程の変更を求めているが、日程の負担はレアル・マドリードだけにとどまらず、ライバルたちにも及んでいる。各チームに与えられる状況や時間の性質は異なるとはいえ、である。