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オーレリアン・チュアメニは、最近の審判の判定水準をめぐり、レアル・マドリーのロッカールームで不満が高まっていることを明かした。注目の欧州でのローマ戦を前に、フランス代表MFは、ピッチ上で物議を醸す判定が続き、チームがその影響を感じていると認めた。

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ベルナベウで高まる不満

「審判については話したくない。僕たちはとても不満を感じている。でも、大事なのは試合に勝ったことだ」。チュアメニはビジャレアルに勝利したラ・リーガの試合後、『マルカ』にそう語った。この発言は、最近の出来事に明らかに不満を抱きながらも、率直に話しすぎて処分を受けることは避けたいマドリーの選手たちの難しい立場を浮き彫りにしている。

チュアメニが示した思いには後に監督も同調した。国内大会と欧州大会の双方でここ数週間に直面した審判の判定水準について、チーム内で見解が一致していることをうかがわせた。

チームが次の難関に備えるなか、安定した判定を下すよう審判にかかる重圧は増す一方だろう。レアル・マドリーが欧州大会で歩んできた歴史から、こうした話題はたびたび前面に出る。チュアメニの率直な物言いは、審判を巡るチーム内の議論が、普段公にされる以上に激しいことを示唆している。フランス人選手にとって最優先なのは試合結果だ。それでも、選手たちが現状にしびれを切らしつつあるというメッセージを、大会運営側に確かに送った。

続く中盤を巡る議論

審判を巡る騒動に加え、チュアメニはレアル・マドリーの中盤を巡って続く戦術論争にも答えを求められた。伝説的な司令塔たちが去って以来、ピッチ中央に「純粋な頭脳」や伝統的な創造性の中心となる選手が欠けていることは、スペインの首都で絶えず議論されてきた。批判的な声は、現在の中盤の選手たちはフィジカルに優れ、技術も高いものの、先人たちのように試合のテンポを支配するために必要な特定のタイプの選手がいないと指摘している。

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だがチュアメニは、現チームの質と、その中での自らの役割をすぐに擁護した。中盤に創造性のある司令塔が欠けているとの見方について問われると、「僕には僕の意見がある。それはあなたたちの話題だ。僕たちはチームが勝つために取り組む一流の選手たちだ」と答えた。

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この返答には、戦術的な構成を外部から疑問視されながらも、着実に結果を出してきたチームの自信が表れている。チュアメニは、現在の中盤の選手たちによる組織的な努力と多才さが、クラブの高い目標を達成するには十分だと考えている。

記者たちが、異なるタイプのMFを獲得するためにクラブは移籍市場に乗り出す必要があるかとさらに問いかけると、チュアメニは巧みにかわした。「大事なのは明日の試合だ。それは彼、監督、あるいは会長が考えることだ」と付け加え、補強の判断をクラブ上層部に委ねた。先発メンバーに欠かせない存在となった選手らしい成熟した姿勢であり、関心がクラブの会議室ではなくピッチに向いていることを示した。

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ローマでの一戦に集中

話題はやがて、目前に迫る難しいASローマとのアウェー戦に移った。

「ローマは手ごわい相手で、とても難しい」とMFは述べ、チームが乗り越えなければならない戦術的な難しさに敬意を示した。さらにチーム内の結束は保たれていると強調し、「チームの雰囲気はいい。大事なのは、僕たちが優勝するために戦うことだ」と語った。

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審判を巡る問題や、現体制下での戦術の変化に対するメディアの懐疑的な見方があっても、タイトル獲得への意欲がチームにとって最大の原動力であることに変わりはない。

この試合前の会見は、レアル・マドリーでプレーすることに伴う特有の重圧を改めて示した。審判を巡る論争に対応し、チームの戦術的な特徴を擁護したチュアメニは、クラブと代表の双方でリーダーとなった理由を示した。

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焦点は今、ピッチに移る。レアル・マドリーはイタリアの首都で確かなパフォーマンスを見せ、疑念の声を封じるとともに、ここ数週間の「不満」を乗り越えようとしている。チュアメニが語ったように、直面する問題を解決する真の方法は勝つことだけだ。