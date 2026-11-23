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マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに0-4で惨敗したことを受け、ピーター・シュマイケル氏は、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の最優先目標は降格回避だと考えている。かつて同クラブで活躍した名GKは、アンフィールドでのアルゼンチン人指揮官の就任後の悪夢のような船出を受け、古巣には現実に降格の危険があると警告した。

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ポチェッティーノ監督、アンフィールドで悪夢の船出

ポチェッティーノ監督 にとって、ユナイテッドでの初陣は散々なものとなった。チームは リヴァプールに0-4で大敗 。アウェイのユナイテッドは試合序盤に10人となり、アンフィールドで立て直すことができなかった。レニー・ヨロが開始10分、アレクサンデル・イサクを倒して一発退場。さらに、そのプレーで得たFKからドミニク・ソボスライが見事なゴールを決め、ユナイテッドに追い打ちをかけた。

そのわずか3分後にはフロリアン・ヴィルツが大胆なフィニッシュでリードを2点に広げた。後半にはリオ・ングモハとビクトル・ムニョスも得点を加え、ユナイテッドはプレミアリーグの降格圏に沈んでいる。

シュマイケル氏、監督に降格の危機を警告

ユナイテッドの元GKシュマイケル氏は、クラブがチャンピオンシップに降格する現実的な危険に直面していると考えている。ポチェッティーノ監督は今、ほかの目標よりもトップリーグ残留に全力を注ぐべきだと主張した。

「現実的に考えて、マンチェスター・ユナイテッドは10位か12位で終えてもいいのか？ それでも構わないだろう」とシュマイケル氏はマージーサイドでの大敗後、Viaplayに語った。「ばかげたことを言っているのは分かっているが、我々は降格圏にいて、このチームは降格しかねないチームに見える。だから今は、それを避けることが目標であるべきだ。妙な話だが、現時点ではそう見える」

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守備の問題に苦しみ続けるチーム

マンチェスター・ユナイテッドは、またしても守備で低調な出来を見せ、現在は最下位のクリスタル・パレスと勝ち点1差の位置にいる。オールド・トラッフォードを本拠地とするチームは、今季ここまで公式戦で実に34失点。この数字は欧州5大リーグで最悪の守備成績を意味する。シュマイケル氏は、こうした低調なパフォーマンスが年明けまで続けば、事態は深刻になると警告した。

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「だが、我々は皆プレミアリーグでプレーした経験がある。今は11月で、12月が近づいていると分かっている。本当に問題になるのは今ではない。3月を迎えても、これをずっと続けていたら、大変なことになるだろう」

「ただ、少なくとも私は、彼［ポチェッティーノ］ならそうした問題を修正できると信じている。とはいえ、この選手たちを優勝できるチームにすることは決してできないだろう」

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欧州と国内で重要な試合が控える

ユナイテッドがすぐに欧州の大会へと目を向けるなか、ポチェッティーノ監督は打ちひしがれたチームを早急に立て直さなければならない。水曜夜にはチャンピオンズリーグでスポルティングとのアウェイ戦に臨む。

新たに就任した指揮官は、現在の不調を食い止めるため、ポルトガルでチームが好反応を示すことを切望しているはずだ。厳しい欧州遠征のわずか3日後には、プレミアリーグの戦いに戻る。オールド・トラッフォードにブレントフォードを迎える一戦では、残留の望みをつなぐためにも勝ち点3の確保がすでに重要になりつつある。