共有 GOALをGoogleでフォロー

インテルのクリスティアン・キヴ監督が、アタランタとの壮絶な4-4の引き分けで何度もリードを失ったチームの精神的な脆さを厳しく批判した。ベルガモでの混乱に満ちた一戦で3度にわたり2点のリードを手放した選手たちについて、キヴ監督は「試験に落ちた」と語った。

広告

終盤の失点でピオ・エスポジトのハットトリックが報われず

ベルガモでの一戦は、シャルル・デ・ケテラーレのこの日2点目と、アディショナルタイムにフランクが決めたPKによって、アタランタが劇的な勝ち点1を手にした。ペタル・スチッチのPKでインテルは4-2としていたが、そのリードを失った。終盤の崩壊により、 ピオ・エスポジトにとって記念すべき一夜 も台無しとなった。エスポジトはイタリア代表としてネーションズリーグで好プレーを見せたのに続き、自身初となるセリエAでのハットトリックを達成していた。

インテルの不満をさらに募らせたのは、2つのPKを巡る判定だ。アウェーチームは、ダヴィデ・ザッパコスタがゴールライン上で肘を使ってボールをクリアした場面では、イエローカードではなくレッドカードが妥当だったと考えている。その後、アレッサンドロ・バストーニが肩より高く上げた腕に意図せずボールを当て、勝敗を左右する終盤のPKを与えた。

キヴ監督、「緩く、浅い」インテルのプレーを酷評

試合後、キヴ監督はDAZN Italiaに対し、チームに厳しい姿勢が欠けていたと批判した。「2-0、3-1、4-2とリードしていた。それだけに悔やまれる」と語った。「何をすべきかは分かっていたのに、それができなかった。リードを保って試合をコントロールすべきだった。相手の追い上げを感じたときには、すぐに再び2点差をつけることはできていた。

「最後の数分間で、我々は試験に落ちたと思う。なぜリードを守れなかったのか、説明するのは難しい。アタランタを称えなければならない。彼らは我々のプレーが少し浅くなっていると察知し、ボックス内にクロスを送り込み、選手をなだれ込ませた。一方、我々は普段に比べて少し緩かった。

広告 広告

「残念だ。勝ち点2を相手に贈ってしまったと捉えている。ただ、我々はここから学び、今後の試合で強度やメンタリティーを落とすことを今は理解している」

Related Topics

キヴ監督はセットプレーとペナルティーエリア内での対応の甘さも指摘した。「アタランタの2点目はCKからだった。ほんの少し前にペポが好セーブを見せた場面と同じ形で、そこから学べていなかった」と続けた。「4-2とした後も、混戦の中で守備陣は動けていなかった。こうした状況では強い意志と集中力が必要だが、今日はその点で注意を欠いていた」

終盤にはサイドの配置を変更したキヴ監督だが、最も重要なのはメンタリティーだと強調した。「サイドで苦しんでいると感じた。緩さもあって、相手にあまりにも簡単にクロスを上げるスペースを与えていた。終盤はジェド・スペンスを助けるため、マルクス・テュラムをサイドに置くことにした」と付け加えた。「問題は、対人戦に挑み、もっと強い意志を示す気持ちがあるかどうかだ。単にボールの後ろに選手を並べればいいわけではない。適切な強度がなければ、一つのミスが高くつくこともある」

広告

守備の綻びがインテルの高い目標に影を落とす

全公式戦で11勝3敗を記録していたインテルにとって、今季初の引き分けだったが、守備の苦戦が際立っている。セリエAの12試合で17失点を喫しており、上位6クラブの中で最多だ。

失った勝ち点以上にこの失点数を懸念しているかと問われたキヴ監督は、速やかな立て直しを求めた。「高い目標を掲げるクラブとして、失点が多すぎる。ただ、ロッテルダムでの試合やコモ戦でそうしたように、挫折に反応しなければならない。過去を振り返ってばかりいてはいけない。状況をコントロールするだけでは足りず、最後の笛が鳴るまで100％の力を出し続けなければならないと学ぶ必要がある」と締めくくった。

広告

今後の試合に向け、強度の回復が焦点に

インテルは逃した機会を引きずらず、すぐに気持ちを切り替える必要がある。ロッテルダムでの試合やコモ戦で見せた立て直しが、その手本となる。全公式戦15試合で11勝を挙げたキヴ監督のチームは、個人のミスをなくし、終了まで強度を維持できれば、集中しているときには依然として手ごわい存在だ。