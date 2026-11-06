リバプールのアンドニ・イラオラ監督は、直近で喫した2試合連続の敗戦を受けて勝利の感覚を取り戻すことの重要性について語り、チームのパフォーマンスに対するサポーターの怒りを理解していると述べた。これは、来たる日曜日のプレミアリーグ第10節クリスタル・パレス戦を前に、本日金曜日に行われた記者会見でのコメントだ。

イラオラ監督は、ホームでアーセナルに0対1で敗れた直近の試合、そしてその試合でアレクサンデル・イサクへのペナルティーキックが認められなかったことに依然として怒りを感じており、公式な説明がないことを強調して、「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると次のように述べた。「我々は何の説明も受けていないが、これが現行の仕組みだ。先日のブライトン戦の後と同じように、審判委員会の見解を待つしかない。あの試合からも我々は何も得られなかった。彼らが見解を発表するまで10日間待たなければならないだろう」。

リバプールは直近の試合で成績の低迷に苦しんでおり、先週日曜日にアーセナルに0対1で敗れ、その後、先週水曜日にはチャンピオンズリーグでトルコのフェネルバフチェに2対3で敗れた。これにより、リバプールは現在プレミアリーグ順位表で勝ち点15の5位に位置し、首位のアーセナルとは9ポイント差となっている。

リバプールの監督は、直近の成績の低迷を受けて、迅速に対応し状況を変える必要性を強調してこう語った。「リバプールほどの規模のクラブにおける難しさは、先週は素晴らしい連勝を続けていて、すべてがうまくいっていて、全員が最高の気分だったのに、2敗するとすべてが完全に変わってしまうことだ。これがリバプールほどの地位のクラブが向き合わなければならない現実だ。我々は求められる反応を示さなければならない。クリスタル・パレス戦での勝利は急務だ。ボーンマス戦、そしてブレントフォード戦でも同じような状況を経験した。我々はあそこに乗り込んで仕事をやり遂げ、勝ち点を手にしなければならない」。

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スペイン人指揮官は、イングランド代表監督のトーマス・トゥヘルが本日金曜日に次の国際試合期間の招集メンバーを発表し、リオ・ンゴモハがイングランド代表に招集されたことに喜びを示して、こう語った。「リオにとっても、我々にとっても非常に良いニュースだ。彼を相手に対して良いポジションに置けば、常に脅威となる。彼は絶えず成長しており、我々を大いに助けてくれている」。

勝ち点7で18位に位置するクリスタル・パレスとの来たる対戦について、イラオラは相手への大きな敬意を示してこう語った。「監督が交代しても、彼らのプレースタイルには一貫性があり、選手たちは自分たちがやるべきことを完全に理解している。木曜日の彼らの試合を見たが、10人になっても最後まで戦い、終了間際に結果を手にした（ヨーロッパリーグでのホッフェンハイムとの1対1の引き分け）。質の高い選手を擁するチームで、ボールを使って良いサッカーをする。さらに彼らのスタジアムはそれほど大きくないので、スローインやロングボールからすぐにプレッシャーを感じるし、エリア内では守備面でも攻撃面でも高い質が求められる場面が数多くある」。

欠場者の医療面の状況とライアン・フラーフェンベルフの状態については、こう説明した。「我々が抱える唯一の不確定要素はライアン・フラーフェンベルフに尽きる。その他の選手は変わらない。ライアンの状態は日々の評価次第で、痛みへの耐性の度合いにかかっている。彼が我々を助けられるように対処できるかどうか、見ていくことになる」。

サポーターからのプレッシャーとチームの不安定な成績については、リバプールの監督はこう強調した。「試合に負けると、みんな怒る。しかし、我々は物事をバランスの取れた視点で見なければならないし、道のりには上り坂も下り坂があることを知っている。我々はこの局面を乗り越えなければならない。強いパフォーマンスを見せて常に勝ちたいと願っているが、それが常に実現するわけではない。良い連勝を続けていたのに2試合負けて疑念が生まれた。私はそれを完全に理解しているし、もし私がサポーターだったら同じことをしただろう。しかし我々は日々努力し、自分たちが何をしているかを分かっている。我々は今日見せているほど悪くもないし、1週間前に見せていたほど良くもなかった。難しさはグループの士気を維持することにある」。

審判に対する自チームの過剰なスポーツマンシップについて、イラオラは次のように述べてコメントを締めくくった。「我々は誠実なグループだ。いや、時には必要以上に誠実すぎるほどだ。審判は試合後に我々を称えてくれたが、それが本当に自分にとって嬉しかったかどうかは分からない。物事は作為なく自然であるべきだし、我々が抗議するときには、その抗議は本物であるべきだ。我々はプレッシャーをかけ激しく戦いたいチームだが、そこでのバランスが大きな違いを生む。リードして、スペースを見つけたときには、ボールを保持してエリアに到達することがずっと容易になる。これこそ、我々がリードを守れなかったときに、最近欠いていたものだ」。