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今回のエル・クラシコを前に、緊張が頂点に達している。ティボー・クルトワがバルセロナの振る舞いを痛烈に批判したためだ。スペインの両雄がラ・リーガの頂上決戦に備える中、ベルギー人GKはバルセロナ陣営には明らかに品格が欠けていると主張した。

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大一番へ向けて

バルセロナは今季のラ・リーガで勝ち点を一度も落とさず、国内リーグで全勝を維持してエル・クラシコに臨む。しかし、週半ばにパリ・サンジェルマンに敗れ、公式戦で今季初黒星を喫したことで、その勢いには大きな打撃が生じた。

一方、レアル・マドリーは自らの高い基準に照らせば、もどかしいシーズンを送っている。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームはようやく調子をつかみ始めたところで、カタルーニャ遠征を前に連勝し、重要な勢いを得た。

クルトワ、バルセロナ側の敬意を欠く姿勢を指摘

Getty Images

ダービーを前に、クルトワは激しいライバル関係について率直に語った。32歳のGKは、カタルーニャのクラブがマドリーの実力を一貫して認めようとしないと示唆。『DAZN』のインタビューで、自分たちの姿勢の違いを強調した（『Madrid Universal』経由）。

「エル・クラシコ？ まず、僕たちはバルセロナの選手の名前を口にすることにまったく抵抗がない。そこが僕たちと彼らの違いだと思う」とクルトワは述べた。「相手がライバルでも、誰かを称賛することは僕たちにとって問題ではない。相手側とは違って、良いプレーをしている選手には敬意を払う」

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ベルギー人GKは、この伝統の一戦がかつての華やかさを失ったという見方もすぐに退けた。「エル・クラシコにスターがいなかった時期はあったかもしれない。でも今は新しい選手たちが登場している」と付け加えた。

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新時代のスターたちが主役に

リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドといったレジェンドが去り、このライバル対決は間違いなく新時代に入った。クルトワは、いまやこの対戦を彩る新たなトップ選手たちに言及し、相手チームで際立つ10代の選手を称賛した。

「僕たちにはヴィニシウス・ジュニオール、［キリアン］エンバペ、ジュード［ベリンガム］がいる。彼らにはハフィーニャ、素晴らしい選手であるラミン［ヤマル］がいる」とマドリーの守護神は語った。両チームは現在、強力な攻撃陣を擁しており、激しい戦術的な戦いが期待される。

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クルトワは最後に、チームの強い意欲をこう説明した。「激しいライバル関係だ。ここ数年、彼らには何試合かで痛い目に遭わされた。今度は僕たちがやり返す番だ。彼らのホームで勝てば、強いメッセージになる」

シーズンを左右する大一番

Getty Images

今度の対戦は、レアル・マドリーにとって、バルセロナのラ・リーガでの全勝を止める大きなチャンスとなる。敵地で存在感を示す勝利を挙げれば、過去の敗戦の雪辱を果たせるだけでなく、年初の低調なスタートから立ち直りつつあることも証明できる。

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バルセロナにとっては、欧州の舞台でPSGに敗れた失望から立ち直ることが何より重要だ。最大のライバルから勝ち点3を奪えば、残る不安をすぐに払拭し、国内での優位性を改めて示すとともに、スペインで倒すべきチームとしての立場を確固たるものにできる。











