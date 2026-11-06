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アンドニ・イラオラは、今季プレミアリーグでリヴァプールより多くのファウルを取られたチームはないという驚くべきデータを受け、チームが「時に正直すぎる」と認めた。リヴァプールはアーセナル、フェネルバフチェに連敗した後、日曜日にクリスタル・パレスとのアウェー戦に臨む。指揮官はチームの奮起を求めているが、ライアン・フラーフェンベルフはかかとの不調により、出場が依然として不透明だ。

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リヴァプール、プレミアリーグでファウル数が最多

『インディペンデント』によると、リヴァプールは今季のプレミアリーグでリーグ最多の128回のファウルを犯している。一方、イラオラ率いるチームが相手から受けたファウルはわずか88回で、これより少ないのは3チームだけだ。

リヴァプールはアーセナル、フェネルバフチェとの直近2試合に敗れた。アーセナル戦では、アレクサンデル・イサクがユニフォームを引っ張られたにもかかわらず、PKは与えられなかった。この話題は、日曜日に敵地セルハースト・パークで行われる試合を前にしたイラオラの記者会見でも取り上げられた。

イラオラ、審判からの称賛をどう受け止めるべきか困惑

リヴァプールの指揮官は、選手たちが審判をだまそうとしないことを認め、その振る舞いが審判から称賛されたことも明かした。「我々はかなり正直な集団だ。時には正直すぎることもある」とイラオラは語った。「先日の試合後も審判から褒められた……。それを喜んでいいのかどうか分からない！」

「我々の振る舞いはとても良かった。大事なのは、すべてが本心からのものであることだと思う。装うことはできないし、抗議も本心からのものでなければならない。我々には意欲がある。プレスをかけたいし、強度を高めたい。ただ、そのバランスには大きな違いがある」

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イラオラ、リヴァプールの「奇妙なシーズン」を説明

リヴァプールはプレミアリーグで5位につけ、首位アーセナルとは勝ち点9差だ。リーグ戦9試合での失点はわずか9だが、チャンピオンズリーグではすでに4試合で10失点を喫している。「奇妙なシーズンになっている」とイラオラは続けた。「チャンピオンズリーグでは多く得点する一方で、多く失点している。プレミアリーグでは得点も失点も少ない。当然、もっと得点を増やし、失点を減らしたい！」

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「試合をどうコントロールするかという問題だ。フェネルバフチェ戦では、試合をコントロールしすぎる場面があった。良い位置を取り、攻め込めてはいるが、時にはより多くの選手をペナルティーエリア内に送り込む必要がある。確かにコントロールは弱まるが、攻撃の脅威は増す。特にアーセナル戦では、ペナルティーエリア内への攻め方を改善しなければならない」

リヴァプール、パレス戦の勝利を目指すもフラーフェンベルフの出場は不透明

イラオラは、MFフラーフェンベルフがかかとの痛みに対処し続けており、セルハースト・パークでの試合に出場できるかは微妙だと認めた。

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「1週間前は連勝中で、チームの状態も雰囲気も良かった」とイラオラは語った。「今は状況が変わったし、そうなるものだ。2連敗から立ち直らなければならない。敵地でのパレス戦には勝利が必要だ」