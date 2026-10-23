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ブライトンはカンファレンスリーグでヤブロネツと敵地で対戦し、予想外のスコアレスドローに終わった。ファビアン・ヒュルツェラー監督は決定力不足に不満を募らせた。チェコでの期待外れの引き分けにより、このプレミアリーグのクラブが今季の全公式戦で続けていた6連勝は途絶えた。

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ドイツ人指揮官、決定力を欠いた戦いを嘆く

ヒュルツェラー監督は、大幅にメンバーを入れ替えたチームがチェコで勝利を挙げられず、自身の指揮官就任100試合目を白星で飾れなかったことについて、普段の水準に達していなかったと認めた。6連勝の間に22ゴールを奪っていたブライトンは、日曜日のプレミアリーグでクリスタル・パレスに5-0で大勝した試合から先発メンバーを大幅に変更。前回の欧州での試合で2得点を挙げたジョルジニオ・リュテールは、前半に訪れた2度の好機を逃した。さらに、50分のマリック・ヤルクイエのシュートはオフサイドと判定された。

粘り強いホームチームが、試合を支配したブライトンを封じる

IMAGO

ブライトンが得点を奪えない一方で、GKバルト・フェルブルッヘンは終盤、カウンターからのイジー・スラマとヴァフタング・チャントゥリシュヴィリのシュートを防ぎ、公式戦5試合連続のクリーンシートを守った。

試合後、TNTスポーツの取材に応じたヒュルツェラー監督は、欧州の大会では基本的なプレーをもっと高い水準で遂行しなければならないと強調した。「最高のプレーはできなかった。ヤブロネツは守備が良く、ペナルティーエリア内もしっかり守り、攻守の切り替え時の動きも良かった。総じて望んだ結果ではないが、前に進まなければならない」

「0-0で終わったのなら、チャンスを十分に作れなかったということだ。そこは間違いなく改善しなければならない。このカップ戦で戦うには何が必要かを理解しなければならない。基本的なプレーを素晴らしい水準でこなさなければならないと理解する必要がある。今回は基本的なプレーが良くなかった。改善すべき点だ」

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シュート精度の低さが、数字上の優勢を生かせない結果に

プレミアリーグのブライトンは数字上では試合を支配し、ボール支配率72.1％、アタッキングサードへの進入63回、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ56回を記録した。しかし、シュート計26本のうち相手GKを脅かしたのはわずか4本。組織的な守備を前に、期待得点は1.42にとどまった。

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これほど相手陣内で優勢に立ちながら、なぜFW陣は決定的なチャンスを作るのに苦しんだのか。そう問われたヒュルツェラー監督は、こう付け加えた。「相手の守備が良かったし、クロスを狙ったところに送れなかった。最後のプレーの精度が欠けていた。改善しなければならない点だ」

「試合が進むほど、相手には攻守を切り替えて攻めるためのスペースが増えた。私たちはゴールを奪おうと強く攻めたので、当然、相手にはカウンターに出るスペースがあった。運に助けられた場面もあった」

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「私たちは常に学んでいる。この試合から得たものを次の試合での改善につなげることが重要だと思う。長く落胆している時間はない。次の試合に集中しなければならない」

アンフィールドでの一戦、国内での好調ぶりが試される

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ブライトンは木曜日の欧州での試合における悔しさを早く振り払い、帰国して今週末、国内での好調な戦いを再開しなければならない。現在プレミアリーグで3位につけるヒュルツェラー監督率いるチームは、日曜日の第8節でアンフィールドに乗り込み、リヴァプールとの厳しい一戦に臨む。休養を与えた主力を先発に戻せば、マージーサイドでの試合ではアタッキングサードでのプレーに切れが増すはずだ。