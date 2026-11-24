共有 GOALをGoogleでフォロー

アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、今夜ラムズ・パークで行われるチャンピオンズリーグのガラタサライ戦を前に、敵対的なイスタンブールの雰囲気を受け入れるよう選手たちに求めた。ラウンド16への自動進出に向けて前進を図る中、スペイン人指揮官は、チームが欧州での新たな章において、これまでとは違うものを築いていると強調した。

広告

エメリ監督、イスタンブールでの冷静な戦いを要求

エメリ監督は、 トルコでの厳しいチャンピオンズリーグの一戦 を前に、アストン・ヴィラに確信を持って結束して戦うよう求めた。ガラタサライ戦で好結果を残せば、欧州で着実に前進していることを示し、ラウンド16進出にも近づく。ただ、指揮官はホームチームの絶え間ない勢いに対処するには、個々の能力だけでは足りないと理解している。

スペイン人指揮官、組織力と結束を強調

エメリ監督は、 威圧的な雰囲気 やガラタサライのエネルギッシュな戦い方に、自分たちのリズムを乱されるつもりはない。過去のチャンピオンズリーグのホーム戦では、2010年11月にバレンシアを率いてブルサスポルに6-1で勝利し、第2節にはフェネルバフチェに6-0で勝利するなど、トルコ勢に大勝してきた。それでもスペイン人指揮官は、イスタンブールでのアウェー戦には徹底した規律が必要だと認識している。

エメリ監督はTNT Sportsにこう語った。「ピッチ上では自分たちのゲームプランに集中しなければならない。互いに助け合い、常に前向きに接する必要もある。観衆が敵に回っても、強く、落ち着いて、自信を持ってプレーできるよう努めなければならない」

「ピッチ上で大事なのは、サッカーをし、競り合いに勝ち、攻撃を組み立て、できる限り強固な組織を保つことだ」

広告 広告

ヴィラ指揮官、トレイラの働きを称賛

エメリ監督は雰囲気だけでなく、各ポジションに質の高い選手を擁する、よく組織されたガラタサライから戦術面でも厳しい試練を受けると予想している。ヴィラの指揮官はMFルーカス・トレイラを特に称賛し、オカン・ブルク監督が率いるチーム全体の強さも認めた。その一方で、ヴィラも欧州の舞台で進化を続けている。

Related Topics

次の試合 GAL UEFAチャンピオンズリーグ 12:45 AVL 視聴する

「特にプレッシングでは、彼らには非常に優れた選手がいる」とエメリ監督は語った。「中盤のトレイラは本当に素晴らしいプレーをしている。ウイングにも、センターバックにも、ゴールキーパーにも非常に優れた選手がいる。監督のオカン・ブルクも、とてもいい仕事をしていると思う」

「だが、我々は新たな章にいる。今はこれまでとは違うものを築いている」

広告

ラムズ・パークで厳しい試練

ヴィラは火曜日のラムズ・パークでの一戦を迎える。あと1得点で、2024-25シーズンのリーグフェーズ全体で記録した13得点に並ぶ。しかし、ホームで戦うガラタサライの守備を崩すのは容易ではない。トルコのホームチームは、イングランド勢との直近のホーム3試合にすべて勝利しており、トッテナムに3-2、リヴァプールには2度にわたって1-0で勝っている。