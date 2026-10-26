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インテルのMFピオトル・ジエリンスキは、フィオレンティーナのGKダビド・デ・ヘアを相手に98分、決勝点となるPKを冷静に決めた。ポーランド代表のジエリンスキは、サン・シーロでの2-1の勝利後、チームに対する最近の批判を意に介さなかった。

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ジエリンスキがPKで劇的勝利を決定づける

ピオトル・ジエリンスキが98分、プレッシャーに屈することなくPKを決め、サン・シーロでインテルがフィオレンティーナに2-1で逆転勝利する劇的な一戦を締めくくった。後半に途中出場したポーランド人MFは、マルクス・テュラムがペナルティエリア内でファウルを受けた後、キッカーを務めた。

ジエリンスキはPKをゴール上隅に力強く蹴り込み、この日好守を見せていたフィオレンティーナのGKダビド・デ・ヘアに反応の余地を与えなかった。

このゴールで慌ただしいアディショナルタイムの6分間は幕を閉じ、スタジアム中が熱狂に包まれた。

重圧のかかる場面でも動じなかったMF

重圧のかかるPKについて、ジエリンスキは、いつも通りのやり方で決められると確信していたと強調した。デ・ヘアがこの日好守を見せていたにもかかわらずだ。「確かに大きな重圧はあったが、落ち着いていたし、決められる自信があった」とジエリンスキは試合後のインタビューで語った。

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「勝てたし、うれしい。このまま続けていこう」

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「批判する人はいるし、これからもいるだろう。でも、僕たちはそれを気にせず、常にベストを尽くそうとしている」と付け加えた。

欧州でのつまずき後も外部の声を気にしないジエリンスキ

ジエリンスキは、メディアからの圧力があっても、チームは長期的な目標に集中していると強調した。「ブルッヘ戦を除けば、結果は素晴らしい。批判は気にしていない」と語った。

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途中出場したジエリンスキは、インテルが終盤に猛攻を仕掛ける中、中盤に欠かせない安定感をもたらした。

戦術面での冷静なプレーにより、クリスティアン・キヴ率いるチームは終了の笛まで攻勢を続けることができた。

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劇的な決着を経て勢いを増すインテル

ジエリンスキの決勝PKにより、インテルはセリエAの上位で国内での好調を維持した。

チームは大きな重圧の中でも結果を出せることを証明した。

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インテルはチーム全体で自信を深め、次のリーグ戦に目を向ける。