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インテルのクリスティアン・キヴ監督が、チームは今もイタリアサッカーの基準だと強調し、セリエAのライバルに警告を発した。ジェノアに4-0で快勝した後、選手たちの精神的な強さと決定力を称えている。

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インテル、鮮やかな勝利で勢いを取り戻す

インテルは土曜夜、ジュゼッペ・メアッツァで序盤から主導権を握り、 ジェノアに容赦なく勝利 してスクデット獲得へ向けた歩みを維持した。前戦のアタランタ戦では小さなつまずきがあったものの、キヴ監督率いるチームは隙のない戦いを見せ、前半終了の笛が鳴る前に事実上勝負を決めた。4-0というスコアは、集中力と戦術的規律が際立つ内容を反映していた。

試合後、キヴ監督は選手たちが立ち上がりから見せた姿勢に満足感を示した。「試合への入り方と、積極的な姿勢が、今夜の私にとって一番の収穫だ」とSky Sport Italiaに語った。イタリアの現王者を率いるキヴ監督は、相手から常に狙われる立場にあることを強く意識している。「懸命に取り組み、気を抜かずにいなければならない。我々は常に倒すべき相手だからだ。それにふさわしいチームでなければならないし、悪い時間帯もすぐに顔を上げて乗り切れるよう、準備しておく必要がある」と続けた。

無失点のプロヴェデルを称賛

攻撃陣に注目が集まる一方、キヴ監督はジョゼップ・マルティネスに代わって先発したイヴァン・プロヴェデルのプレーを評価した。GKはスコアレスだった序盤に質の高いセーブを2度見せ、重要な役割を果たした。キヴ監督は起用を巡る疑問を退け、今季所属するGK陣への信頼を改めて示した。

「プロヴェデルはフィオレンティーナ戦とヴェネツィア戦でも良いプレーをしていた。さまざまな評価が下されるが、我々は彼の実力も、他のGKたちの実力も分かっている。3人ともインテルのようなチームのゴールを守れるプロだ」と監督は説明した。

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若手の起用も引き続き優先事項

キヴ監督はペタル・スチッチ、ピオ・エスポージト、アンディ・ディウフら若手のチームへの融合についても語った。アカデミー出身選手がトップチームへ進める道筋を作ることは、クラブの長期的な健全性に欠かせないと考えている。インテルほどのクラブでプレーするのは決して簡単ではないものの、現在の若手選手たちには最高レベルで成功するために必要な向上心があると指摘した。

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「彼らに実力と成長の余地があることは分かっている。よく努力しているし、インテルでプレーするのは簡単ではないが、取り組み続け、このグループに残りたいという意欲がある。遅かれ早かれ訪れるチャンスに備えているスタンコビッチにも触れておきたい。ルイス・エンリケの成長も後押ししている。そしてスチッチとディウフの実力も分かっている。試合の行方が決まった後には、ディウフを左でも試した。縦に突破し、利き足でクロスを上げられるか見たかったからだ。我々は若手を信じている」とキヴ監督は述べた。

ジェノアに大勝、インテルが連勝を伸ばす

インテルはジェノアに大勝し、セリエA首位のラツィオにプレッシャーをかけ続けた。この容赦ない勝利で首位との勝ち点差は再びわずか3に縮小。スクデット争いで先頭を走るチームを逃がさないという意思を明確に示した。

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この圧倒的な戦いにより、インテルはサン・シーロでのセリエA連勝を7に伸ばした。この間、毎試合少なくとも2得点を挙げている。ホームでのこのような連続記録は、2016-17シーズンに8試合連続を記録して以来、クラブ最長だ。ホームのサポーターの前でインテルを抑えることが、いかに難しくなっているかを物語っている。