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インテルのクリスティアン・キヴ監督は、敵地ヴェネツィアで歴史的な勝利を収めたにもかかわらず、チームのパフォーマンスを厳しく評価した。インテルは勝利に勝ち点3が与えられるようになって以降、セリエAでクラブ史上最高のスタートを切ったことが正式に記録されたが、指揮官は試合内容に満足していなかった。

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内容は振るわずも、クラブ史上初の好スタート

今季のインテルが残している数字は、間違いなく見事なものだ。それでもチームは浮かれていない。開幕からの9試合で8勝1分けを記録し、勝利に勝ち点3が与えられるようになって以降、クラブ史上初のスタートを切った。しかし、ヴェネツィアでの直近の勝利について振り返ったキヴに、喜びに浸る様子はなかった。苦しみながら手にした勝利だったからだ。

勝利した監督としては珍しいほど率直に、キヴは技術面とフィジカル面の課題を挙げた。「エネルギーが足りず、いくつかのプレーで動きが遅かった。相手が低い位置に守備ブロックを敷くと分かっていたのに、少し戸惑い、ボールを動かすのもラインへの仕掛けも遅かった……。ただ、3日おきに試合をしているのだから仕方がない。今日は勝利を持ち帰るのに少し運もあった。運がものを言ったと言うべきか、それとも持てる力のすべてを懸けて勝利を信じたことがものを言ったのか、私には分からない」と、『Sky Sport Italia』に語った。

プロヴェデルがインテルの窮地を救う

スコアだけを見れば余裕のある敵地での勝利に思えるが、ピッチ上の展開ははるかに拮抗していた。インテルはホームチームから継続的に圧力を受ける時間帯、リードを守るためにGKの働きに大きく頼った。粘り強いヴェネツィアを相手に戦術プランが機能しなくなるなか、キヴはチームを支えた選手個々の活躍を称えた。

「リスクを冒す場面もあった」とキヴは続けた。「プロヴェデルが我々を試合に踏みとどまらせてくれた。最後は経験と強さ、決意、そして運もあって勝ち切れた。次のダービーについて？ 数日でエネルギーを取り戻したい。精神的なエネルギーも含めてだ。特に、今日、チームに刺激を与えようとハーフタイムに交代させざるを得なかった何人かの選手について言っている。できることなら、おそらくチーム全員を交代させていただろう」

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2010年のカターニア戦が脳裏に

この苦しい午後の一戦は、キヴにジョゼ・モウリーニョの下でプレーしていた頃の記憶を呼び起こした。思い出したのは、3冠を達成した2009-10シーズンにカターニアに1-3で敗れた試合だ。あの試合ではチームに覇気がなく、過信もあったという。キヴはヴェネツィア戦の前半にも同じような感覚を覚え、あの敗戦が繰り返されることを恐れたと述べた。

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「シーズン中には、ああいう典型的な試合がある。年に2、3回、エネルギーも確信も乏しいまま試合に臨み、最小限の力で勝利を持ち帰れると思ってしまう試合だ」とキヴは振り返った。

さらなる改善を見据えて

獲得可能な勝ち点27のうち25を手にしているものの、インテルの指揮官はチームにはまだ上積みがあると確信している。王者としてタイトル防衛に臨む重圧にスタッフは慎重に対処し、近年の国内での成功によって選手たちが慢心しないよう努めている。過密日程のなかで集中力を保つことが、指導陣にとって最大の課題だ。

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「我々にはもっとできるし、そうしなければならない。そこを出発点にする」と、キヴは成長の余地について認めた。「このようなスタートを切るのは決して簡単ではない。特に、前年にいくつかのタイトルを手にした後だけに、ピッチ上で示しているひたむきさを失ってはならない。翌年が最も難しいことは全員が分かっている。地に足をつけて取り組んでいる」