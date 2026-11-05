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ランスのヤニック・カユザック監督は、水曜夜にホームでコモに1-9という歴史的なチャンピオンズリーグでの大敗を喫した後、衝撃を受けた選手たちに厳しい現実と向き合うよう求めた。セスク・ファブレガス率いるイタリアのコモはスタッド・ボラール＝ドゥレリスで容赦なくゴールを重ね、大会史上最大点差となるアウェー勝利を記録した。

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フランスのホームチームが記録的な大敗

カユザック監督は、第4節でランスがホームでセリエAのコモに大敗したことを受け、選手たちに全面的に責任を負うよう求めた。タソス・ドゥヴィカスがハットトリックを達成し、ニコ・パスのゴールもアシスト。アウェーのコモは、2007年のリヴァプールと2015年のレアル・マドリーに並ぶ、大会最多タイの8点差で勝利した。ルーカス・ダ・クーニャ、マルク・オリヴァー・ケンプフ、マッティア・リベラリ、マルティン・バトゥリーナ、18歳でデビューしたマッテオ・パパッチョーリも得点した。試合序盤にマクサンス・カクレへのファウルで与えられたPKは、VARによって取り消されていた。

監督、選手たちに率直な反省を要求

試合後、UEFA公式サイトに対し、カユザック監督は「大差の敗戦だ。完全に圧倒された。自分たちを厳しく見つめ直し、日曜日のマルセイユ戦で少しでも誇りを取り戻さなければならない」と語った。

選手たちに責任と向き合うよう求め、こう続けた。「互いの目を見て、真実を伝え合わなければならない。立ち直って、日曜日に目を向ける必要がある。残念ながら、こういうことはキャリアの中で起こるものだ」

崩壊した試合内容と、金曜日のリール戦で喫した0-1の敗戦を振り返り、さらに語った。「何が悪かったのか、詳しく分析することはできない。苦しい状況だが、私は自分のチームと、選手たちをここからどう立ち直らせるかに集中する。

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「試合は一つひとつ違う。良いパフォーマンスを見せた試合もあった。金曜日［リールに0-1で敗れた日］まではリーグ戦で3連勝していた。今夜のパフォーマンスについて、前向きなことは何も言えない」

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DFが守備崩壊の責任を認める

65分にジャン・ビュテズを相手にボレーシュートを決め、この夜のフランスのクラブにとって唯一の慰めとなるゴールを挙げた右サイドバックのルベン・アギラールも、守備の崩壊についてUEFA公式サイトに語った。「ゲームプランはあったが、実行できなかった。守備を切り裂かれ、すべてがあっという間に進んだ。すぐに練習に戻る。全員がショックを受け、悲しみ、落ち込んでいる。これもトップレベルのサッカー選手として生きる一部だ」

今週末、ホームのサポーターの前で埋め合わせをすることを誓い、アギラールはこう続けた。「ホームで9失点した。この結果を受け入れ、責任を負わなければならない。日曜日、この素晴らしいスタジアムに戻ってきたときには、すべてを出し切る」

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マルセイユ戦がすぐさま試金石に

ランスは早急に立て直し、日曜日の午後にリーグ・アンで国内のライバル、マルセイユをホームに迎える。水曜日の欧州での屈辱的な敗戦に先立ち、リーグ戦での3連勝をリールに止められたチームには、11月の代表ウィークを前に何としても巻き返しが必要だ。一方、得点を量産するコモは、2024年9月のバイエルン・ミュンヘンに続き、チャンピオンズリーグの1試合で9得点を挙げた史上2チーム目となり、4試合での得点数を19に伸ばした。