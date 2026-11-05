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ラスムス・ホイルンドは、水曜夜にナポリがチャンピオンズリーグでポルトに大敗した後、マッシミリアーノ・アッレグリの発言に公然と反論した。デンマーク人FWは、不振の責任はクラブ全体で負わなければならないと強調し、現状を「非常に暗い状況」だと表現した。

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ナポリ、またも大敗

ナポリは水曜夜も低調なシーズン序盤から抜け出せず、チャンピオンズリーグでポルトに1-4で敗れた。この結果、今季の欧州での最初の4試合で獲得した勝ち点はわずか3。アッレグリ率いるチームは、同大会で今季すでに3敗を喫している。

ナポリは全公式戦でも、わずか14試合で7敗を喫しており、早くもチーム全体への重圧が高まっている。ポルトガルで喫した直近の敗戦は、チーム内の意見の食い違いを浮き彫りにした。アッレグリが試合後、最初の70分間のパフォーマンスは良かったと主張すると、ホイルンドは公然と異議を唱えた。

ホイルンド、アッレグリの好評価に異議

試合後の取材に応じたホイルンドは、指揮官の楽観的な見方を共有しなかった。デンマーク代表FWは、苦境にあるチームにとって、まずまずのプレーをするだけではもはや十分ではないと訴えた。

「同意できない。もちろん、悪い試合ではなかったと思う。その点は認めるが、悪い形で失点するのをやめ、試合に勝ち始めなければならない」とホイルンドはAmazon Primeに語った。

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「今季は負けが多すぎる。これについて話すのは難しい。今、僕たちは非常に厳しい状況にいると思うし、取り組んでいかなければならない」

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クラブ全体が責任を負うべき

90分間プレーしたデンマーク人ストライカーは、目に見えて落胆していた。試合前から体調不良と闘っていたが、現状に失望と怒りの両方を感じていると認めた。ホイルンドはピッチ上の選手だけを責めるのではなく、クラブのあらゆる立場の人々に責任を求め、ナポリに関わる全員に最近の失敗を省みるよう訴えた。

「少し体調を崩していたからかもしれないが、90分を終えて今は少し疲れている。それでも、僕たちは自分自身を見つめ直さなければならない」とホイルンドは付け加えた。「選手だけではない。クラブにいる全員が責任を負う必要がある」

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ラツィオ戦は挽回のチャンス

ナポリは、停滞するシーズンを立て直すため、早急に態勢を整えなければならない。アッレグリと選手たちには、直近のチャンピオンズリーグでの失望を引きずっている時間はほとんどない。ナポリは日曜日、セリエAでラツィオをホームに迎える。クラブを覆う沈んだ空気を払拭し、アッレグリに高まる重圧を和らげるためにも、勝利が切実に求められる。