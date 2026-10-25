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ボルシア・ドルトムントのニコ・コヴァチ監督とラース・リッケン氏（マネージングディレクター）は、アイントラハト・フランクフルトに1-0で勝利した後、チームの精神的な強さと控え選手層の厚さを称えた。終盤に途中出場したマクシ・バイアーが決勝点を挙げ、ドルトムントをブンデスリーガ首位に押し上げた。

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終盤に決勝点、ドルトムントが首位浮上

ボルシア・ドルトムントは本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでアイントラハト・フランクフルトに苦しみながらも1-0で勝利し、ブンデスリーガの首位に浮上した。開始から80分間は両チーム無得点だったが、途中出場のマクシ・バイアーが同じく途中出場のジョーブ・ベリンガムと連係し、見事な決勝点を挙げた。

この勝利は、直近の遠征を含むニコ・コヴァチ監督率いるチームの厳しい連戦を締めくくるものとなった。

ドルトムントが首位を維持できるかどうかは、3位SCフライブルクと2位バイエルン・ミュンヘンの対戦結果次第となる。

コヴァチ監督、厳しい連戦を乗り越えた選手たちを称賛

過酷な連戦を振り返り、コヴァチ監督は手強い相手から勝利をつかんだ選手たちを称えた。試合後の記者会見で「これほど厳しい日程が続いた後で、非常に良いアイントラハトを相手に、この試合では力を振り絞らなければならなかった」と語った。

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「後半は圧力を強め、相手にチャンスを与えず、勝利にふさわしい内容でピッチを後にした」

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「私にとって最も重要なのは、質の高いチームに勝ったことだ。それがこの試合で得たものだ」とクロアチア人指揮官は付け加えた。

ラース・リッケン、途中出場の選手たちが試合を決めたと強調

ボルシア・ドルトムントのマネージングディレクター、ラース・リッケンもミックスゾーンでコヴァチ監督と同様の見解を示し、途中出場の選手たちの貢献が違いを生んだと強調した。「この勝利は決して約束されたものではなかった。8月末から遠征が多かった」と述べた。

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「我々は圧力を強め続け、最終的にアイントラハトを思い通りの状況に追い込んだ」

「ベンチから出た2人が我々のために試合を決めてくれたのは素晴らしいことだ……自信にもつながる」とリッケンは強調した。

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ドルトムント、DFBポカールとデア・クラシカーの大一番へ

ノルトライン＝ヴェストファーレン州で勢いを増すコヴァチ監督率いるチームは、次なるカップ戦とリーグ戦の大一番へと素早く目を向ける。

ドルトムントはDFBポカールでヴェルダー・ブレーメンと対戦した後、来週末にはミュンヘンに乗り込み、バイエルンとのデア・クラシカーに臨む。

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ドルトムントは国内大会で好調を維持することを目指す。