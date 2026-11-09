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ブライトンのMFパスカル・グロスは、日曜日に10人となったブレントフォードを2-0で下し、2位に浮上したものの、自チームがプレミアリーグの優勝候補だとの見方を否定した。ディエゴ・ゴメスが序盤に鮮やかなゴールを決めた後、経験豊富なドイツ人MFは前半にPKを成功させた。ブライトンはマンチェスター・シティのつまずきにつけ込んだ。

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ドイツ人ベテラン、大きな期待に冷静な姿勢

グロスはアメックス・スタジアムで、リーグ戦直近7試合で6勝目を挙げながらも、慎重な姿勢を示した。この勝利でチームはエンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティを上回った。シティは土曜日にノッティンガム・フォレストに敗れていた。全公式戦でアウェー5連戦を終えてホームに戻ったチームは、トップリーグで挙げた直近10勝すべてで無失点を記録。その中には、今季の7勝すべてが含まれる。

序盤の鮮烈なゴールに続き退場者

先月のクリスタル・パレス戦でセンターラインからゴールを決めたパラグアイ人MFゴメスが、開始15分に約23メートルの距離から左足で鋭いシュートを放ち、GKカオイミン・ケレハーを破って先制した。

アウェーチームのFWイゴール・チアゴはその8分後に退場処分となった。ピッチ脇のモニターで確認した映像に、ブラジル人選手の腕がチェマ・アンドレスの顔に当たる場面が映っており、マイケル・オリバー主審がイエローカードをレッドカードに変更した。その後、キーン・ルイス＝ポッターがルカ・ヴシュコヴィッチにファウルを犯し、グロスが42分にPKを力強く蹴り込んだ。

試合後、『スカイスポーツ』の取材に応じたグロスは、優勝争いについての話を否定した。「いや、私たちは優勝争いをしていない。シーズンのスタートは本当に良かった。ただ、まだ序盤だ。プレミアリーグを見れば、差がわずかなことは結果から分かる。私たちはまだ浮かれていない。どの試合でも多くの苦労をしなければならない」

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指揮官はサポーターの夢を歓迎

ベテランの司令塔が順位について冷静な見方を示した一方、ファビアン・ヒュルツェラー監督は、クラブのファンの間で高まる期待をやや穏やかに受け止めた。クラブの公式サイトに対し、ドイツ人指揮官はこう語った。「ファンには私たちの試合を見るとき、いつもワクワクしていてほしい。彼らをワクワクさせることが私たちの仕事だ」

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「私はいつも、ファンは夢を見ていいし、私たちに高い期待を抱いていいと言っている。ただ、それは私たちにコントロールできることではない」

チームにとって着実な成長が引き続き最大の目標だと強調し、ヒュルツェラー監督は付け加えた。「試合には、個々の選手もチーム全体も改善できる場面や時間帯がある。そこに取り組むことが私たちの最優先事項だ」

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「それは最初からそうだったし、今も、そしてシーズンの残りもそうだ」

好調のさなかに迎える代表戦ウィーク

ヒュルツェラー監督率いる好調なチームは、ホームで再び相手を圧倒し、チャンピオンズリーグ出場圏内を確保した状態で11月の代表戦ウィークを迎える。一方、ブレントフォードは今季リーグ戦2敗目を喫して8位に後退。90分間で枠内シュートを1本も記録できなかった。ブレントフォードはプレミアリーグでのブライトン戦におけるアウェー初勝利をいまだ挙げられず、リーグ戦再開に向けて立て直しを図らなければならない。