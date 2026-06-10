「我々は世界を支配しない」…ソマリ・アルタン問題についてインファンティーノ氏の初コメント

国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長は、2026年ワールドカップを前に、ビザ問題や代表団の入国に関する事例、およびソマリア人審判オマル・アルタン氏の米国入国についてコメントした。

アルタン氏はテロや国家安全保障を理由に入国を拒否され、帰国した。

FIFAはこれを受け、同審判を大会から除外すると発表した。

インファンティーノ会長は、開幕戦（メキシコ対南アフリカ）前日の記者会見で「ソマリア人審判に起きたことは残念だが、FIFAがすべてをコントロールできるわけではない」と述べ、解決策を探ってはいるがすべての事案に介入できるわけではないと強調した。

「努力はしているが、政府や警察を支配できるわけではない。私たちはスポーツ団体だ」と付け加えた。

また、ビザ問題はイラン問題やチケット問題と並んで繰り返し取り上げられており、冷静な対応が必要だと強調した。

インファンティーノ氏は冷静な対応を求め、「時には落ち着いてリラックスした方が良い。我々はあらゆることに取り組み、すべてを解決しようとしているが、焦って叫ぶことが必ずしも解決につながるわけではない」と語った。

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また、スタジアムには650万～700万人のファンが来場し、世界中のファンゾーンにも数百万人が集まると述べ、「ワールドカップを作り上げるのはサポーターだ」と強調した。

最後に、同氏は大会が世界中の人々の連帯感を高めるイベントであると強調した。