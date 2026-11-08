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ウリ・ヘーネスは、ジャマル・ムシアラが再びバイエルン・ミュンヘンで違いを生み出す選手になれるかどうかに大きな疑問を抱いている。

「私たちはジレンマに陥っている。彼には簡単には治らない病気がある。ただ、薬である程度はコントロールできる」と、ドイツ最多優勝クラブの名誉会長はBRの番組「ゾンタークス・シュタムティッシュ」で語り、さらに踏み込んだ見方を示した。「しかし、彼がかつてのようなパフォーマンスを再び発揮できるかどうかは……」

ムシアラは2025年夏のクラブワールドカップで重傷を負って以降、たびたび復帰を阻まれ、9月末からは筋線維断裂に苦しんでいる。さらに、今季の準備期間中に2度倒れたことを受け、ドイツ代表のムシアラが神経機能障害を抱えており、短時間の欠神発作が一時的に起こるものの、治療で良好に対処できることが明らかになった。欠神発作はてんかん発作の一種だ。

ヘーネスはさらに「それでも彼は給料を受け取り続けている。だが、もしバイエルンが今、彼との契約に疑問を呈したらどうなるか、想像してみてほしい」と注目を集める発言をし、「彼が今できることは、契約に記されていることとはもはや違う」と強調した。問い返されると、バイエルンの重鎮は、この病気についてムシアラの契約に規定がないことを認めた。

Getty Images

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ジャマル・ムシアラ：今季の数字と成績

ムシアラとバイエルンの契約は2030年まで残っており、報道によればクラブ内で最高水準の給与を受け取る選手の一人だ。週半ばに契約延長が発表されたハリー・ケインは現在、バイエルンの給与ランキングで単独トップに立っている。

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ムシアラの再度のピッチ復帰は、今月末の代表戦期間明け、バイエルンが11月21日に1.FCケルンと対戦する際になる見込みだ。ヘーネスによれば、最近、髄膜の刺激症状により数日間入院していたヴァンサン・コンパニ監督も、その時にはサイドラインに戻れる可能性がある。

ムシアラの今季の出場は、まだ4試合にとどまる。ウニオン・ベルリンに7-0で大勝した試合で1ゴールと1アシストを記録したが、そのほかに得点への関与はない。

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バイエルンは最近、ムシアラ以外にも複数の攻撃陣を欠いている。ルイス・ディアス（筋束断裂）も代表戦期間明けの復帰が見込まれる一方、セルジュ・ニャブリ（太ももの負傷）とイスマエル・サイバリ（脛腓靱帯断裂）は、さらに数カ月間離脱する。サイバリは手術も受けなければならなかった。