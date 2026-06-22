「我々はグループ最下位になる」…アル・ナスルのレジェンドがサウジアラビアのファンを納得させる

アル・ナスルと元サウジアラビア代表のスター、ファハド・アル・ハリフィは、グループリーグ第2戦でスペインに敗れた後、2026年ワールドカップで「アル・アハザル」が勝ち残る可能性に悲観的な見方を示した。

初戦ウルグアイ戦は1－1で引き分けたが、スペイン戦で0－4と大敗し、最終戦を前に順位を落とした。

番組「ドゥリーナ・ギール」で彼は、それでもサウジアラビア代表が次のラウンドに進むことを願っていると強調。2位でも3位の上位チームでも、突破できれば好結果だと指摘した。

それでも彼は、現在のグループ状況はサウジアラビア代表に不利だと分析し、勝ち残りの可能性には楽観的ではないと語った。

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アル・ハリフィ氏は「スペインが1位、カーボベルデとウルグアイが続き、日本は最下位になるだろう」と語った。

このシナリオは個人的な希望ではなく、大会2節までの結果に基づく客観的な分析だと説明した。

同時に「サッカーは予想が当たらないスポーツだ」と強調。選手たちが次の試合で状況を覆し、大会を早期に去ることなく夢を続けてほしいと語った。