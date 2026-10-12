トルコのガラタサライを率いるオカン・ブルクが、チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦を前に挑戦心を高めた。相手の強さにもかかわらず自分たちは守備だけに終始することはないと断言し、トルコの名門のサポーターの前でプレーすることが、優勝候補に立ち向かう原動力になると強調した。

ガラタサライは明日火曜日、イスタンブールでバルセロナを迎える。前節でスポルティング・リスボンに1-3で敗れたトルコ勢は、ホームの地とサポーターという二つの要素を生かし、ヨーロッパで足跡を残すことを狙っている。

52歳のブルクは、バルセロナは現在の世界において実力面で最も優れたチームかもしれず、多くの人が優勝候補と見なすだろうと語ったうえで、ガラタサライは自分たちの力に大きな自信を持ってこの一戦に臨むと強調した。

トルコの指揮官はこう続けた。「我々はガラタサライであり、ホームで戦う。だからこそ、どんな布陣で試合に入るかにかかわらず、我々は攻撃的でなければならない。バルセロナを前に守るだけで満足はしない。攻めてもいくんだ」

ギュンドアンはバルセロナ戦での出番を待つ

ブルクは、元バルセロナの選手であるドイツ代表イルカイ・ギュンドアンの状況にも触れた。先週金曜日のカスムパシャ戦で3-1と勝利した試合ではベンチに座り続け、この決断はチーム内での彼の役割をめぐる疑問を呼んだ。

しかしトルコ人指揮官は自らの選手を称えることを忘れず、直近の試合で出場機会を与えなかったにもかかわらず、練習での姿勢と出場への準備ぶりに満足していると明言した。

ブルクはこう語った。「イルカイは練習で常に全力を尽くしており、準備はできていて、出場を待っている。金曜日は攻撃面で交代を行ったが、同時に多くの選手を起用することはできない。チームの選手は全員が素晴らしい人格を備え、クラブを愛している。イルカイの振る舞いを誤解すべきではない。私は彼に非常に満足している」

ガラタサライの監督は、試合から外れることが選手に精神的な影響を残しうることを認め、自身の現役時代の経験を引き合いに出しながら、サッカーには人間的な感情が付きものだと指摘した。

そして説明した。「私は選手としてサッカーの世界から来た人間であり、我々は皆こうした状況を経験してきた。選手は機械ではなく、相反する感情を抱える人間だ。ギュンドアンは出場せず、ウォーミングアップの後はタッチライン際からピッチに入ることさえなかった。私が彼の立場なら悲しく感じただろうし、時にはそれを表に出したかもしれない。しかし、こうしたことを過剰に考えるべきではない」

ロシアの新星アレクセイ・バトラコフを称賛

一方でブルクは、昨年8月に2500万ユーロでロコモティフ・モスクワからガラタサライに加入した21歳のロシア人、アレクセイ・バトラコフを称賛した。

監督はこの選手の潜在能力とプロフェッショナルな人柄に感心していると強調し、成長への意欲と勤勉さがチームの枠組みへの早い適応を助けていると評価した。

ブルクはこう語った。「我々が彼と契約したのは、彼が優れたサッカー選手だからだ。真のプロフェッショナルであり、素晴らしい人物で、成長とハードワークに前向きだ。彼のような選手と仕事をすることは私にとって重要であり、我々は皆、彼のことがとても好きだ」

さらに、バトラコフはチームのプレースタイルに素早く順応したと述べ、そのレベルと貢献に満足していると表明。常に成長を求める選手たちと仕事をすることは、ガラタサライのプロジェクトにおいて重要な要素だと強調した。