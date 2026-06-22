アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは、月曜日に2–0で勝利した2026年W杯グループ10第2戦のオーストリア戦について、喜びを語った。

この試合で2得点を挙げ、大会通算5得点で得点ランキングトップに立ち、ワールドカップ通算18得点は歴代最多となった。

アルゼンチンは勝ち点を6に伸ばし、ベスト32進出を決めた。第1節のアルジェリア戦ではメッシがハットトリックで3-0勝利していた。

試合後、メッシは「勝利と決勝トーナメント進出を喜んでいる。厳しい試合だったが、乗り越えられた」と語った。

さらに「BN Sports」によると、彼は「予選突破には最初の2試合で6ポイントを取ることが重要だった。そうすれば第2ラウンド前に落ち着いて過ごせる」と続けた。

5得点を挙げ、ワールドカップ歴代最多記録（16ゴール）を持っていたドイツのミロスラフ・クローゼを抜いたことについては、「勝利のことだけを考えていた」と語った。

「試合では多くの困難があった。相手は何も譲らず、試合を決めるために高速でプレーしなければならなかった。だが相手も私たちに決定的なダメージは与えられなかった」と続けた。

最後に「私たちはアルゼンチンだ。どんな相手にも勝利を目指す」と語った。