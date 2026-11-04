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ウナイ・エメリ監督は、チャンピオンズリーグでの無敗スタートがバルセロナによって容赦なく止められたことを受け、アストン・ヴィラの選手たちに、自分自身にもっと高いものを求めなければならないと警告した。ラミン・ヤマルの先制ゴールに続き、ハフィーニャが2得点を挙げ、プレミアリーグのクラブはカタルーニャで0-3の敗戦を喫した。

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カタルーニャで完敗を喫したアストン・ヴィラ

欧州の大会で全勝を続けていたアストン・ヴィラだが、スペインでは決定力を発揮したバルセロナに早々に崩された。10代の逸材ヤマルが開始わずか7分、守備陣の連係ミスを突いた。鈴木彩艶のパスを受けたジョアン・ゴメスがペドリの激しいプレッシャーを受けて対応をためらい、その隙を逃さなかった。

アストン・ヴィラもチャンスをつくったが、攻撃の最終局面で決定力を欠いた。後半にはハフィーニャが2得点を挙げ、バルセロナが3－0で快勝。アストン・ヴィラの同大会での連勝は3で止まった。

エメリ監督、決定力向上を要求

エメリ監督は序盤のミスについてゴメス一人を責めず、後方からボールをつなぐことはチームにとって譲れない戦術の柱だと強調した。

「ジョアン・ゴメスはボールを持った際、自信を持ってプレーできていなかった。あのミスだけでなく、序盤からそうだった。ただ、あれは我々のスタイルの一部だから、彼を責めるつもりはない」とエメリ監督は語った。「とはいえ、我々には経験が必要だ。相手のあのプレスを最高レベルで経験できたことは、彼にとっても良かった。

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「プレスは非常に激しかった。我々は4年間ともに取り組み、以前にもああしたミスをしてきたが、いつも乗り越えて改善してきた。このスタイルでのプレーが成功につながると分かっているからだ。こうした挑戦を受け止め、改善しなければならない」

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バスク出身の指揮官は、ゴール前での改善が急務であることも強調した。「プレミアリーグでも、バルセロナのようなレベルのチームと対戦している。ただ、今回は別の国での対戦だ。我々が到達したいレベル、戦いたいレベルを測る、とても良いテストになる」と説明した。「今日のテストでは、我々が目指すレベルに達していなかった。それでも学ぶべきことが多く残り、選手たちは多くの経験を得た。私にとっても、今後数カ月のうちにこのレベルで戦えるよう、分析するための情報が得られた。

「全体として、我々はチャンピオンズリーグで勝ち点9を獲得し、素晴らしい戦いをしている。ただ、今日の試合で、このレベルに到達するにはまだ取り組むべきことがあると分かった。試合中にはそのレベルに達していた時間帯もあり、得点に迫りもしたが、チャンスを決め切ることについて、もっと自分たちに厳しくならなければならない。0－3というスコアは、我々の苦戦ぶり以上のものだ。それでもこの敗戦を受け入れ、多くの情報を得た」

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マッギンにとって厳しい学びの一戦

カンプ・ノウのピッチに立ったことで、キャプテンのジョン・マッギンは子どもの頃からの夢をかなえた。それまで同スタジアムを訪れたのは、見学ツアーでの一度だけだった。しかし、容赦ない欧州の強豪との対戦は、厳しい教訓となった。

「バルセロナは適切な場面で適切な判断をし、素晴らしいゴールを決めた」とマッギンは『TNT Sports』に語った。「監督は、試合の重要な場面で決め切ることについて話していた。ここに来ると、五分五分の競り合いが自分たちに有利に転ばないこともある。相手は前線に選手を残しているから、ボールを失えば一気に抜け出されることもある。

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「我々はこのレベルのチームとも互角に戦えると思う。バイエルン・ミュンヘン戦でもPSG戦でも、それを示してきた。今夜は我々にとって学ぶことの多い一戦だったし、この経験は将来必ず役に立つはずだ」

オールド・トラッフォードで待つ厳しい一戦

アストン・ヴィラは気持ちを素早く切り替え、国内でのマンチェスター・ユナイテッド戦に臨まなければならない。エメリ監督率いるチームが向かうオールド・トラッフォードでは、チャンピオンズリーグのローマ戦で劇的な逆転勝利を収めたマンチェスター・ユナイテッドとの厳しい一戦が待っている。