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マティアス・ザマーは、バイエルン・ミュンヘンの重鎮ウリ・ヘーネスがジャマル・ムシアラについて語った物議を醸す発言を、ある程度理解できるという。

「もちろん、金銭面も関わっている。ウリ・ヘーネスは、そうした点もはっきり口にする人だ。私は彼をそういう人物としてしか知らない」と、1996年の欧州選手権を制したザマーは、Skyの番組『Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk』で語った。「それを良いと思うか、そうでないかは人それぞれだ。ウリはそんなことは気にしない。彼は、どんなことからもあの若者を守ろうとする最初の人間だ。それは間違いない。ただ一方で、クラブも彼にとって大切な存在なんだ」

クラブの立場からすれば、選手が長期間プレーできない場合に減俸を求めるのは「極めて正当」だという。「我々はおとぎの国に生きているわけではない」とザマーは述べ、ヘーネスの行動には明確な戦略があるとみている。「もしかすると、ムシアラの代理人側とはすでに話し合いが行われていて、それが彼らの思い描いたほど、うまく進まなかったのかもしれない」

ただし、ヘーネスの発言が本人やクラブ、ムシアラにとってプラスになったかどうかについて、ザマーは評価を避けた。「ウリ・ヘーネスほど長く、そして見事にクラブを率いた人間は、我々の中にはいない。だからウリについては、思わず『おっと』と思うようなタイミングで、ある話題を持ち出すこともあると考えておかなければならない」

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その一方には、ザマーが「天賦の才能を持つ」「ワールドクラス」と評するサッカー選手、ムシアラもいる。「正直に言って、胃のあたりが重くなる。何よりジャマル本人にとっては、一方では当然ながら大惨事だからだ」

Getty Images

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ウリ・ヘーネスはジャマル・ムシアラについて何を語ったのか？

FCBの重鎮ヘーネスは日曜日、ムシアラについて注目を集める発言をした。負傷の多さを踏まえ、攻撃的な選手であるムシアラが再び本来の最高のパフォーマンスを発揮できるのか疑問を呈する一方、年間給与と実際のパフォーマンスが見合っているのかについても懸念を示した。

ムシアラは2025年夏のクラブ・ワールドカップで負った重傷からの復帰後もたびたび足踏みを強いられ、9月末からは筋繊維断裂に苦しんでいる。さらに、今季の開幕前の準備期間中に2度倒れたことを受け、ドイツ代表のムシアラが神経機能障害を抱え、一時的に短時間の欠神発作が起きるものの、治療は十分に可能であることが明らかになった。欠神発作はてんかん発作の一種だ。

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ムシアラの再びのピッチ復帰は、バイエルンが11月21日に1.FCケルンと対戦する、今月末の代表戦期間後になる見込みだ。ヘーネスによれば、最近、髄膜の刺激症状によって数日間入院していたヴァンサン・コンパニ監督も、そのときには再びベンチで指揮を執れる可能性がある。

ムシアラの今季の出場は、ここまでわずか4試合。ウニオン・ベルリンに7-0で大勝した試合では1得点1アシストを記録したが、それ以外に得点への関与はない。