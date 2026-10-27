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ミケル・アルテタ監督は、火曜日に控えるフリートウッドでのカラバオカップの試合を前に、アーセナルのスター選手たちに「自らの評価が懸かっている」と明確なメッセージを送った。大会に残るチームの中で最も順位が低い相手との対戦に向け、アルテタ監督はクラブにとってカップ戦での最も苦い経験を繰り返すまいとしている。

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アーセナル、格下相手に足をすくわれる危険も

アーセナルは火曜夜、カラバオカップ4回戦でリーグ2のフリートウッド・タウンと敵地で対戦する。ホームのフリートウッドは、勝ち残っているチームの中で最も下位に位置し、イングランドの4部に相当するリーグで現在18位につけている。

リヴァプールとの重要なプレミアリーグの一戦を控え、アーセナルは先発メンバーを大幅に入れ替えると予想される。それでもアルテタ監督は、誰がピッチに立とうとも全力を尽くし、格下の相手に最大限の敬意を示すよう求めている。

「我々の評判が懸かっている」

IMAGO

アーセナルの指揮官は、試合前の指示はごく簡潔なものになるという。選手たちには序盤から実力を示し、番狂わせの余地を与えないことを望んでいる。

アルテタ監督は報道陣に「相手にアーセナルのユニフォームと、我々が何を体現しているかを見せる。それだけだ。あそこへ行って勝たなければならない。それだけ。実にシンプルだ」と語った。

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スペイン人指揮官は、相手のリーグでの順位を理由に、自分たちの高い基準を下げてはならないと選手たちに念を押した。

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さらに「我々の評判、誇り、すべてが懸かっている。だから試合に臨むときは毎回、特に違うディビジョンのチームと対戦するときは、試合とすべての相手を尊重しなければならない。相手にはその敬意を受ける資格がある。その上で勝利を目指し、相手より少しでも良いプレーをしようとするんだ」と付け加えた。

ブラッドフォード戦の屈辱から学ぶ

アーセナルの指揮官は、下部リーグの相手を過小評価する危険を身をもって知っている。2012年、アルテタ監督は、まさにこの大会の準々決勝でブラッドフォード・シティにPK戦の末に敗れる屈辱を味わった、アーセン・ヴェンゲル監督率いるチームの一員だった。

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この衝撃的な敗戦は、圧倒的な本命でも、全力で臨まなければカップ戦でたちまち足元をすくわれることを思い起こさせる。44歳の指揮官は、その苦い記憶を生かし、今の選手たちにも現実を見据えさせようとしている。

アルテタ監督は「誰もがいつかはそうした経験をしており、リスクを分かっている。サッカーでは、いくつかの面で互角になれば、たちまち拮抗した展開になり得る。だからこそ、勝つためには基本や日頃の習慣を極めて高い水準に保たなければならない」と説明した。

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アンフィールドでの大一番が迫る

Getty Images

火曜のカップ戦を終えれば、アーセナルの目はすぐにプレミアリーグの大一番へと向かう。過密日程のさなか、今週末にはアンフィールドでリヴァプールと対戦する。

アルテタ監督は、カラバオカップ準々決勝への進出を逃すことなく、マージーサイドへの遠征に向けて主力選手のコンディションを整えるため、フリートウッド戦での選手起用を慎重に判断しなければならない。シーズンを左右する国内での一戦を前に勢いを維持するには、このミッドウィークの試合を効率よく乗り切ることが重要になる。







