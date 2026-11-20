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ケルン戦でジャマル・ムシアラが復帰を果たした。その後、カール＝ハインツ・ルンメニゲとは対照的に、マックス・エーベルとヴァンサン・コンパニはムシアラを擁護した。

23歳の攻撃的スターは、現在バイエルンで最も議論を呼んでいる人物だろう。クラブ首脳陣の見解は大きく分かれている。すでにここ数日、 ウリ・ヘーネス と ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン が懸念を示していたが、 ルンメニゲもケルンとの1-1の試合後、さらに踏み込んだ発言をした 。

ムシアラが以前のパフォーマンスを取り戻せないとすれば、「我々が把握していることからすると、彼がこのスタジアムで何度も見せたレベルに戻るのは難しいと、残念ながら思わざるを得ない」のだから、「失礼ながら、あれほどの金額を支払うことはもはやできない」という。

ヘーネス、ドレーゼンに加えてルンメニゲも、これによってムシアラに自発的な減俸の可能性を間接的に示唆した。一方、エーベルとコンパニは主に競技面から状況を評価しようとし、アリアンツ・アレーナでのムシアラの未来を信じている。

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エーベルとコンパニはムシアラについて何を語ったのか？

「心配するのは当然だ。特に、あのようなことが起きたのだから」とエーベルは試合後に語った。「だが、我々は練習で彼を見ている。16、17カ月にわたるこの時期を、あらゆる困難とともに彼がどう乗り越えてきたかも見ている」

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そうしたことは「どれも、あの若者を良い流れに乗せるようなものではない。我々は彼を見て、彼の声を聞き、彼を肌で感じる中で、再びあのレベルに到達できると確信している」とエーベルは続けた。ルンメニゲらに間接的に異を唱え、「競技部門にいる我々の見解は違う」と述べた。

コンパニも同様の見解を示した。「このクラブにおける私の役割は非常に明確だ。監督は選手を信じる存在でなければならない。それができれば、誰もが報われる」

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コンパニはさらに続けた。「ジャマルが調子とレベルを取り戻せば、バイエルンにとってプラスになる。ファンにとっても、ドイツのサッカー界にとってもそうだと思う。彼は特別な選手だからだ。それが私の役割だ。監督が違うことを言ったり、したりするなら、個人的には問題だと思う」

「スター選手たちがすぐに違いを生み出すと期待することはできない。ルチョ・ディアスが来週20分間プレーしたとしても、すぐに試合を決めると期待することはできない。それは現実的ではない。ジャマル・ムシアラは復帰に向けた過程にあり、ルチョも間もなくその過程に入る。今はほかの選手たちの出番だ。いずれ彼らが再び100％試合に出られる状態になれば、我々もそれを再び楽しめるだろう」