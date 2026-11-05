共有 GOALをGoogleでフォロー

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、スラヴィア・プラハに2-1で勝利した試合について、チームが「我々の基準から極めて大きくかけ離れていた」と認めた。チャンピオンズリーグで勝ち点3を獲得したものの、後半の著しいパフォーマンス低下について全責任を負うと述べた。

広告

前後半で対照的な内容にアルテタ監督が不満

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、チャンピオンズリーグでスラヴィア・プラハに2-1で勝利した後、率直に試合を振り返った。前半の出来には満足しながらも、後半に入ってアーセナルが試合の主導権を失ったことに強い懸念を示した。

「前後半でまったく違った。前半は強度、テンポ、質、そして何をすべきかという明確さの面で、非常に高いレベルでプレーした……。とても効率的だった。3点、4点、5点は取るべきだった」とアルテタ監督は語った。

「後半の開始直後から、我々の基準や基本、考え方、そして避けるべきだと話し合っていたことのすべてから、かけ離れていた」と続けた。

後半の失速は「自分の責任」とアルテタ監督

スラヴィアは後半に17本のシュートを記録。アルテタ監督率いるアーセナルがチャンピオンズリーグの1試合で浴びたシュート数としては最多タイとなり、指揮官は戦術面での後退について正面から語った。「大きな教訓だ。後半から学ばなければならない」と説明した。

広告 広告

「要因はたくさんあるが、それを言い訳にはしたくない……。後半にパフォーマンスが落ちたことは、全面的に私の責任だ」

Related Topics

エズリ・コンサを早い段階で交代させたことについては、「彼はここ数週間で非常に多くの試合に出場していたし、いくつか問題も抱えていたので、交代させることにした」と述べた。

ラヤへの依存とギェケレシュの貢献に言及

アルテタ監督はGKダビド・ラヤが終盤に重要なセーブを見せたことを称える一方、想定以上に出番を強いられたことを認めた。「彼は再び実力を示さなければならなかった。我々が予想していたよりもずっと多くの場面で……。だが、我々が懸念しているのは、その前に起きたことだ」と話した。

広告

一方、1ゴール1アシストを記録したヴィクトル・ギェケレシュについては、「本当に良かった……。アシストとゴールだけでなく、チームのプレーにもよく絡んでいて、非常に良いプレーをした」と称賛した。

「彼には本当に必要なパフォーマンスだったので、とても良い知らせだ」とアルテタ監督は付け加えた。

広告

欧州での警鐘を受け、国内リーグへ

内容には懸念が残ったものの、アーセナルは4試合で勝ち点10を獲得し、チャンピオンズリーグの順位表で3位につけてチェコの首都から戻った。

国内での戦いが再開する中、アルテタ監督は後半の内容を重要な教訓として生かす考えだ。

広告

アーセナルは土曜日、プレミアリーグでハル・シティをホームに迎え、代表戦による中断期間前のリーグ5連勝を目指す。