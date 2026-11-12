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ボルシア・ドルトムントのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、フェリックス・ヌメチャの物議を醸したゴールパフォーマンスを巡る騒動に理解を示した。

ヴァツケ会長は「colourFIELD tell-a-vision」のポッドキャストで、現在続いている議論について詳しく語った。ドルトムントのファン・支援部門が声明を出し、キャンペーン「The King’s Return」とネットワーク「Ballers in God」から明確に距離を置くよう求めたことは、理解できるという。

「ファン部門がこうした議論を提起するのは、当然の権利だ。私は月曜日に同部門の年次総会に出席した。彼のゴールパフォーマンスの一部を不快に感じた人が、明らかに多数派だった。ならば、それを真剣に受け止めて議論しなければならない」とヴァツケ会長は語った。

ヌメチャは土曜日、SVエルフェアスベルクに2-1で勝利したBVBの試合で2得点を挙げた後、再びゴールパフォーマンスで注目を集めた。それは「Ballers in God」に属する「The King's Return」への支持を示すものだった。ヌメチャは頭から王冠を取るしぐさを見せ、ひざまずいて目の前のピッチに置く動きをした。

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福音派のネットワーク「Ballers in God」には、キリスト教保守派の立場を取り、同性愛を罪、人工妊娠中絶を「サタンの計画」として非難しているなどの指摘がある。

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フェリックス・ヌメチャのゴールパフォーマンスは今後どうなる？

ヴァツケ会長によれば、ヌメチャが単に信仰を示したかったのであれば、別の形のゴールパフォーマンスでもよかったという。しかし、今回の形であれば議論が起きるのも当然だとして、こう語った。「彼が得点後に人さし指を上に向ければ、神に感謝したいのだと誰にでも分かる。十字を切っても構わない。ただ、王冠をピッチに置く行為は、やはり『Ballers in God』と多少結びついている。私はそれ自体を評価するつもりはない。ただ、彼らが掲げるものを見ると、ボルシア・ドルトムントの基本理念と『Ballers in God』の基本的な考え方は、完全には相容れない」

クラブ内やファン部門では、「『Ballers in God』とのつながりを作ろうとしている」という印象が生じているという。BVBとしては、そこから明確に距離を置きたい考えだ。「私たちのホームにそれは持ち込みたくない」とヴァツケ会長は明言した。

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ヴァツケ会長は続けた。「私は彼にこう伝えた。『フェリックス、ファンの間に分断が生じていると感じるなら、もうやらないほうがいいと考えるかもしれないね』と。彼は考えてみると言っている。私たちは彼ととても良い話し合いができた。1時間のビデオ通話をした。今はそういう段階で、彼は考えることになる。妥当な解決策を見つけられればと思う」

一方で、ドルトムントの会長はヌメチャに悪意があったとは考えていない。「私はフェリックス・ヌメチャがとても好きだ。私たちは非常に良い関係にあり、頻繁に意見を交わしている。信仰を実践するカトリック教徒である私が、誰かに祈ることを禁じるなどあり得ない。問題はまったくそこではない。それ自体は認められている。私たちが彼とも話し合っている唯一の問題は、ゴールパフォーマンスの後半部分だ」

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クラブと選手はすでに話し合いを行い、ヌメチャには自身の行動が持つ影響の大きさが伝えられたという。報道によると、BVBは同国代表選手が今後このゴールパフォーマンスを控えることを望んでいる。ヌメチャ自身も、このゴールパフォーマンスで組織を支援したり、不寛容や差別を助長したりする意図はないと強調していた。