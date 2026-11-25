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パリ・サンジェルマンに衝撃が走った。攻撃陣の主力であるデジレ・ドゥエとクヴィチャ・クヴァラツヘリアが、ともに膝の前十字靱帯を断裂し、今季残りの試合を欠場する。選手層に大きな打撃を受けながらも、ルイス・エンリケ監督はリーグ・アンと欧州の舞台での戦いに強気の姿勢を崩していない。

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主力アタッカー2人が前十字靱帯断裂、PSGに大打撃

土曜日のリーグ・アン、ニース戦で3-2の勝利を収めたフランス王者だが、その代償は大きかった。デジレ・ドゥエが前十字靱帯を断裂したのだ。今季のチャンピオンズリーグでは3試合で3ゴール2アシストを記録していたFWは、シーズン残りの試合を欠場する。

同じく攻撃を担うクヴィチャ・クヴァラツヘリアも、先月のバルセロナ戦勝利の際に同じ膝の負傷を負っている。 主力2人を失いながらも 、ルイス・エンリケ監督は補強のために1月の移籍市場に乗り出す考えを否定した。

ルイス・エンリケ監督、慌てての補強を否定し立ち直る力を求める

水曜日の欧州での一戦を前に、PSG指揮官は現在のメンバーで苦境を乗り越えられると信頼を示した。「移籍市場で選手を獲得する必要はない。わずか6カ月のために選手を獲得するのは我々のスタイルではない」とルイス・エンリケ監督は語った。「今のメンバーに満足している」

「何より、我々は何も恐れていない。自分たちの力と、困難から立ち直る力を信じている。負傷した選手たちのことは残念だが、今後のシーズンで彼らとさらに素晴らしい瞬間を分かち合うことが我々のモチベーションだ」

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不運を嘆くのではなく、選手たちはこれまでに示してきた精神力を頼りにすべきだと強調。さらに「泣いたり、不満を言ったりし始めるのか？ いや、チームとはそういうものではない」と続けた。

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「これがトップレベルのサッカーだ。どのチームも、どの監督も分かっている。ケガは起こる。このチームは過去3年間、困難から立ち直る力を存分に示してきた。我々は常に立ち上がってきた。今は試練の時であり、進歩を続けるために意欲を保たなければならない」

欧州王者、選手層の厚さが大きく試される

クヴィチャ・クヴァラツヘリアとデジレ・ドゥエが残してきた数字をチーム内の選手で補えるかは、パルク・デ・プランスにとって大きな試練となる。両選手は過去2シーズンのPSGのチャンピオンズリーグ連覇に不可欠な存在で、優勝したその2シーズンを通じて合計23ゴール17アシストを記録した。

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1月の補強を行わない以上、リーグ・アンと欧州での戦いを続けるには、現有戦力がその得点とアシストを補わなければならない。

欧州での5連勝を狙うPSG、ルイス・エンリケ監督は古巣ローマと再会

PSGは水曜日の夜、ローマとの試合に臨む。ルイス・エンリケ監督は 2011-12シーズンにローマの監督を務めた 。第5節を前にリーグフェーズの首位に立つ前回王者は、5試合連続となる勝利でラウンド16進出へさらに近づくことを狙う。

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「ローマで過ごした時間は、私にとって非常に特別だった」と語った。「良い思い出がある。素晴らしい街だ。監督として、あそこで素晴らしい経験をいくつもしたし、滞在中に自分に起きたすべてのことを、今は穏やかに受け止めている」

「もちろん、チャンピオンズリーグの舞台に戻れるのはうれしい。特にホームで戦えるからね。この試合は、これまで経験してきたどの試合とも大きく異なるだろう。彼らは独特な守り方をするチームだが、対戦を楽しみにしている」