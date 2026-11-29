共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンがロリアンに2-0で勝利したリーグ・アンの一戦で、ウスマン・デンベレは主に右ウイングでプレーし、普段の中央のポジションには入らなかった。ルイス・エンリケ監督は、サイドの選手に負傷者が出るなか、守備を固める相手の空いたスペースを突くための戦術的な変更だったと説明した。

広告

デンベレがサイドでプレー、PSGは9連勝

パリ・サンジェルマンは土曜日、パルク・デ・プランスでロリアンに2-0で勝利し、リーグ・アンでの連勝を9に伸ばした。この試合では、ウスマン・デンベレが主に右ウイングでプレーした。

32分にセンターフォワードとしてプレーしたセニー・マユルが先制点を挙げると、サイドで躍動したデンベレが67分に追加点を決め、勝利を決定づけた。

「中央に置けば、ボールに触れない」

RMCによると、過去2シーズンは主に中央の9番として起用されてきたデンベレが右サイドに戻り、アクラフ・ハキミ、ウォーレン・ザイール＝エメリとともにロリアンの守備陣を横に広げた。一方、左サイドではミカ・ゴッツ、ドロ・フェルナンデス、セニー・マユルがプレーした。

ルイス・エンリケ監督は「ウスマン・デンベレはいつも通り自由にプレーしたかっただろう。しかし、ロリアンのように中央を非常によく守るチームが相手なら、スペースは主にサイドにある」と説明した。「ウスマン・デンベレを中央に置けば、ボールに触れない。彼は非常に賢い選手で、試合中にどこにスペースがあるか分かっている。中央でプレーする機会があれば我々にとって素晴らしいが、そこにスペースがなければ、我々のサイド攻撃を防ぐのは非常に難しいということを理解しなければならない」

広告 広告

ウイングの負傷者に対応、終盤までの戦いが課題に

ルイス・エンリケ監督は、この配置変更が恒久的なものとは限らず、状況に応じた対応だと示唆した。PSGはデジレ・ドゥエとフヴィチャ・クヴァラツヘリアの長期離脱が懸念されており、両選手が不在のなか、デンベレと左サイドで先発したミカ・ゴッツがチームのフィジカルな競り合いを担ったと指摘した。

Related Topics

粘り強いロリアンを相手にしたPSGの立ち上がりと試合全体の主導権の握り方には満足した一方、指揮官は個人のミスと集中力の低下により、最後の10分間は不満が残ったと認めた。ルイス・エンリケ監督は「ロリアンが守るためだけにここへ来たとは思わない。彼らも自分たちのプレーをし、我々を苦しめようとしていた」と述べ、「予想していたよりもずっと良い試合だった」と振り返った。

国内と欧州の戦いに向けて勢いをつける

第12節で勝ち点3を獲得し、2試合連続の無失点を達成したPSGは、シーズンを通じて選手層とコンディションをやりくりしながら、国内で好調を維持している。

広告

デンベレがサイドからのドリブルで脅威となり、マユルが中央で貢献するなか、ルイス・エンリケ監督は今後の試合でも攻撃陣のポジション変更を効果的に生かしていく考えだ。