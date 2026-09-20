トッテナムの悲惨な新プレミアリーグシーズンのスタートは土曜日、アストン・ビラに2-3で敗れたことで続いた。 これにより、開幕間もない今季もいまだ未勝利のスパーズは19位に後退した。

日曜日には、フルアムFCが勝ち点1を手にするだけで、バイエルン・ミュンヘンのスーパースター、ハリー・ケインの古巣をプレミアリーグ最下位へ追いやることになる。

デ・ゼルビは昨季、スパーズを降格から救うことに成功していたが、夏の移籍期間に莫大な投資を行ったにもかかわらず、今は後退を認めざるを得ない。そこには一つのパターンも見て取れる。トッテナムは極めて不安定に映る。

良い時間帯と深刻な失速が何度も繰り返されている。ビラとの下位対決では、ホームのスパーズは良い入りを見せたが、前半アディショナルタイムのヨハン・マンザンビによる0-1が、チームを大きく動揺させる痛恨の一撃となった。

「説明するのは難しい。なぜなら、指導者としての14年間のキャリアで、私たちのようなチームは一度も見たことがないからだ」と、デ・ゼルビは talkSPORT に語った。「これほどもろく、これほど安定しない。良いか悪いかのどちらかだ。最初の30分、40分は非常に良いプレーをしておきながら、その後にああいう形で失点してはいけない。私にとって受け入れがたいことだ」

自チームの不安定さの原因を問われると、この47歳は答えを持っていないことを認めた。

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トッテナムは夏にどう補強した？

モハメド・クドゥスの同点弾かと思われたゴールがオフサイドで取り消されたあと（60分）、選手たちは「エネルギーを失ってしまった」のかもしれないとデ・ゼルビは推測し、その後で別のテーマに目を向けた。

「チームをけん引し、本当に率いるリーダーが必要だ」と、このイタリア人指揮官は名前を挙げることなく語った。「ニューカッスル戦もそうだったし、リバプール戦もそうだったし、エバートン戦もそうだった。私たちは解決策を見つけなければならない！」

最初の代表ウィークによって、デ・ゼルビには解決策を探るための十分な時間が与えられることになる。ただ、所属選手の多くが各国代表の活動に参加するため、5試合でわずか勝ち点2という失敗したシーズンスタートをチーム全体で振り返ることはできそうにない。

スパーズはこの夏、最も高額な移籍だけを挙げても、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、サビオ、ヤン・パウル・ファン・ヘッケといったスター選手に総額3億6000万ユーロ超を投じて補強した。さらにレンタルで元ブンデスリーガ得点王オマル・マーモウシュ、フリーでリバプールのレジェンド、アンディ・ロバートソンも加わった。トッテナムのプレミアリーグは10月10日に再開し、次戦ではマンチェスター・ユナイテッドとのアウェーゲームに臨む。

プレミアリーグ：下位争いの現状は？