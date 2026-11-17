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デンマークは火曜夜、コペンハーゲンでスカンジナビアのライバル、ノルウェーとの重要なUEFAネーションズリーグの一戦に臨む。アーリング・ハーランドが大きな脅威となる中、ブライアン・リーマー監督は、接戦が予想されるグループステージ最終戦で、自チームの得点力豊かなストライカーが違いを生むと期待している。

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決勝トーナメント進出を懸けた一戦

デンマークは火曜夜、コペンハーゲンのパルケンにノルウェーを迎える 。ネーションズリーグの決定的な一戦で、両国はグループ最後の突破枠を争う。ホームのデンマークは現在、5試合で勝ち点9を獲得し、2位につけている。

ノルウェーは勝ち点6で、そのすぐ下の3位。ポルトガルはすでに勝ち点12でグループ突破を決めている。そのため、北欧のライバル同士が最終第6節で大会に残るための戦いに臨む。

ゴールマシンをどう止めるか

この一戦の焦点は、両チームのストライカーの力だ。デンマーク代表のリーマー監督は、ハーランドがもたらす攻撃面の脅威を十分に認識している。一方で、自チームにも強力な得点力があると警告した。

「我々が対峙するのは世界最高のストライカーの一人で、彼は絶好調だ。特にノルウェー代表ではね」とリーマー監督はUEFAに語った。「守備では最高の状態で臨まなければならないと分かっているが、我々には強い自信がある。我々にも好調なゴールマシン、ホイルンドがいる。だからノルウェーも我々と同じ問題を抱えている」

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オスロでの敗戦の雪辱へ

両チームの前回対戦では、ノルウェーが勝利を収めた。大会序盤にオスロで行われたスリリングな一戦を 3-2で制している 。リーマー監督は今回も極めて競った展開を予想する一方、コペンハーゲンの観衆が違いを生むと考えている。同監督はDR Sportenに試合の展望を語った。

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「極めて接戦になるだろう。前回はノルウェーにあったホームの利が、今回は我々にある」とリーマー監督は指摘した。「ノルウェーには大きな敬意を払っているが、我々も自分たちに強い自信を持っている。素晴らしい試合が待っていると確信している」

決勝トーナメントへの道

デンマークは引き分ければ決勝トーナメント進出が決まる。敗れさえしなければ、順位表での勝ち点3差を維持できる。

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一方、ノルウェーは勝ち点で並び、突破の可能性を得るために敵地での勝利が必要だ。この試合の結果が、どちらの国が勝ち進み、どちらが届かないかを決める。