「我々には最高のMFが2人いる！」ルイス・デ・ラ・フエンテ監督、スビメンディとロドリについて大胆な主張

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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、マルティン・スビメンディに全幅の信頼を示し、負傷したロドリの穴を埋めるためにMFマルク・ロカを代表に再招集した。ネーションズリーグに向けて準備を進めるなか、同監督はスペイン代表には世界最高のセントラルMFが２人いると主張した。

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スビメンディとロカ、ロドリ不在の穴を埋める役割に

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、負傷したロドリの不在を補うため、マルティン・スビメンディとベティスのMFマルク・ロカに中盤の軸を託した。

ロドリの負傷に加えてダニ・オルモも不在となり、世界王者はチェコ、イングランドとの試合を前に中盤に大きな穴を抱えることになった。

ロカは、チャンピオンズリーグ出場を狙うベティスで今季素晴らしいスタートを切り、代表に復帰する。

「ロドリとスビメンディという世界最高のMF２人がいる」

デ・ラ・フエンテ監督はスビメンディを高く評価し、レアル・ソシエダのスビメンディとロドリは、ともに世界最高峰のセントラルMFだと主張した。

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「私にとって、我々には最高のMFが２人いる。ロドリとスビメンディだ。マルティンは［試合の全時間に出場するわけではない］が、我々のために常に高いレベルのプレーを見せている」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。

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「選手の士気に対する私の考え方は、楽観主義に基づいている。スビメンディは非常に努力し、成長を続けている。マルティンは今回の試合に向けて、素晴らしくフレッシュな状態にあるだろう」と付け加えた。

デ・ラ・フエンテ監督、マルク・ロカの復帰を歓迎

マルク・ロカを再招集した理由について、デ・ラ・フエンテ監督はスペインの年代別代表時代から続く関係と、ロカが代表の戦術システムを熟知していることを挙げた。

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「マルク・ロカは長い間、我々とともに歩んできた選手の一人だ。再び会えることを本当に楽しみにしている。彼は我々のシステムを完全に理解している」と説明した。

即戦力となるフル代表での経験を求め、ロカはU-21世代の有望株であるチェマ・アンドレスとマルク・ベルナルを抑えて招集された。

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スペイン、ネーションズリーグで中盤の試練へ

スビメンディとロカは、ファビアン・ルイス、ペドリ、ミケル・メリーノ、フェルミン・ロペス、パブロ・バリオスとともに月曜日から代表合宿に参加する。

スペインは木曜日にチェコと対戦するためプラハを訪れ、日曜日にはマドリードでイングランドを迎える。両試合でテンポとボール保持を支配したいところだ。

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デ・ラ・フエンテ監督は中盤の主力選手たちを頼りに、スペインの11連勝を維持し、ネーションズリーグのグループA4で首位を確保することを目指す。