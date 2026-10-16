FCアウクスブルク戦でのノイアーの信じがたい、そして歴史的なミスを受け、ベテランGKはすでにピークを過ぎているのではないか、ウルビヒが予定より早く、さらに大きな役割を担うべきではないかという議論が再燃した。一方、将来の正GK候補がその大きな後継者の役割を担う準備をすでに整えているのか、識者からは繰り返し疑問の声が上がっている。元GKのイェンス・レーマンとオリバー・カーンも先ごろ、Skyの番組「Triple - der Hagedorn-Fussballtalk」で同様の見方を示した。

土曜日に行われるRBライプツィヒとのホームゲームを前にした記者会見で、2人の発言について問われたコンパニは、ウルビヒへの疑問にはコメントしなかったものの、意外な見解を示した。「すべてのトーク番組を評価することはできない。（中略）私たちには常に計画があり、それを実行しようとしている。ヨナスがこの議論の対象になっているのは、私たちにとって喜ばしいことだ。この状況は私たち自身が作り出した」とベルギー人指揮官は語り、こう強調した。「彼が2年前の1月にケルンから来たときから、私たちはそう言っていた」

ウルビヒが2025年初めにFCケルンから、報道によれば700万ユーロでミュンヘンへ移籍した際には、疑問を抱く声も少なくなかった。ノイアーの時代が終わる兆しもないのに、なぜ若く才能あるGKがバイエルンでベンチに座ることを選ぶのか。しかも当時21歳のウルビヒは、ケルンでも定位置を確保していなかった。

ヴァンサン・コンパニとバイエルンはGK論争を予想していた

コンパニは当時を振り返り、「彼はケルンで試合に出ておらず、第2GKだったから、そんなことが可能だとは誰も信じていなかった」と説明した。だが、バイエルンは常にウルビヒの成長を信じていたと指揮官は強調する。「それから、私たちは段階的に今の状況を作ってきた。この議論が起こることは1年前から分かっていた。それは良いことでもある」。ウルビヒへの賛辞と受け取れる言葉だ。コンパニはまた、バイエルンには「多くの人が望むような、良い陣容」があると力を込めた。

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コンパニは、それがノイアーの功績でもあると明言した。「マヌエルはこの歩みの非常に大きな部分を担っている。マヌがいなければ成り立たない。この間の彼の存在感、リーダーシップ、パフォーマンスがあってこそだ」。世代の異なる2人のGKは今季も交代で出場している。ただし、40歳のノイアーが不動の正GKであることに変わりはなく、ウルビヒにも定期的に出場機会が与えられている。

まだ始まったばかりの今季、ウルビヒはミュンヘンのゴールを3度守った。直近ではノイアーが不在だったチャンピオンズリーグのバイキング・スタバンゲル戦にも出場したが、結果は失望を誘う3-3の引き分けだった。ノイアーは引き続き足の負傷に悩まされ、木曜日の時点で練習場に戻っていなかったため、土曜日もウルビヒに出番が回ってくるかもしれない。コンパニは「医師の役割を引き受けるつもりはない」とした上で、こう話した。「負傷しているのは足で、太ももや肩ではない。それほど長くはかからないだろう。明日になるか来週になるかは、様子を見よう。まずは状態が良くなったと感じられるようになり、練習できるときに練習すればいい。そうすれば、この時期も終わる」

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マヌエル・ノイアーは今夏に現役を引退するのか？

一方、ノイアーはここ数週間から数カ月にわたり、来夏に現役を引退する考えを何度も示唆してきた。カーンに言わせれば、自身をめぐる現在の議論は避けられたはずだ。

かつてバイエルンで世界最高峰のGKとして活躍したカーンは、前述のトーク番組でこう語り、ノイアーは昨夏に区切りをつけるべきだったのかもしれないと示唆した。「誰かに何かを勧めることはできない。それは本人にしか決められない。いつやめるのか、いつ退くのか。そう決断すれば、避けられる状況もある。控えめに言っても大きな成功ではなかったワールドカップに、もう一度出場することも含めてね。36歳、37歳、38歳になると、私自身も経験したが、体の回復には時間がかかる。時にはミスも起こる。精神面でも、常に100％でやり続けることが求められる。いくらそうしたくても、いつかできなくなる。そして議論の対象になる。今の状況で生まれたこの議論は、避けることもできたはずだ」

さらにカンは、ノイアーが引き際を逃したかもしれないと、警告とも取れる言葉を口にした。「いつかは自分で決めなければならない。今、自分にとって何がより大切なのか。情熱を追い求め、できるだけ長く続けることなのか。それも理解できる。それとも、周囲が『あと2、3年はできるのに』と言う段階で退くことなのか。そしていつかは、今まさに少しずつそうなりつつあると感じるが、決断するのは本人ではなく、ほかの人たちになる。これほど偉大なキャリアで、そんな事態は必要ないだろう」