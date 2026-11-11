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オランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンは、直近のUEFAネーションズリーグでの代表チームの守備成績に失望を示した。オランダ代表がギリシャ、ドイツとの対戦を控える中、フェルブルッヘンは無失点に抑えるにはチーム全体で守備に取り組む必要があると強調した。

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フェルブルッヘン、オランダ代表に守備面の立て直しを要求

オランダ代表がギリシャ、ドイツとのUEFAネーションズリーグ・グループステージ最終戦に向けて準備を進める中、GKバルト・フェルブルッヘンがチームの最近の守備成績について語った。フェルブルッヘンはブライトンで数多くのクリーンシートを記録している一方、『ESPN』のインタビュー時点で、オランダ代表はグループステージの過去4試合で5失点していた。

24歳のGKは、強豪との対戦を前に早急な対応が必要な守備の脆さについて、率直に評価した。

フィルジル・ファン・ダイクがコンディションの問題で離脱し、守備陣に直前の変更が生じた。ブレントフォードのDFセップ・ファン・デン・ベルフが代役として招集される前には、オランダ代表のメンバーは23人となっていた。現在、オランダ代表は勝ち点8でギリシャと並んでグループ2の首位に立っており、今後の試合では守備の安定が極めて重要になる。

クリーンシートはチーム全体の責任

クラブでの自身の成績と代表での失点数の違いについて、フェルブルッヘンは、失点を防ぐのはGKだけの責任ではなく、チーム全体の務めだと強調した。

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「もちろん、失点すればがっかりする」と、5失点についてフェルブルッヘンは認めた。「クリーンシートを達成するにはチーム全体の力が必要で、GKだけの責任ではない」

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「僕の主な仕事はゴールを守ることだ。失点したときには守備ラインを統率することも含め、その責任を感じている」

建設的な検証と継続的な自己改善

フェルブルッヘンは、チームが守備の組織についてすでに率直に振り返ったことを明かし、チーム内に全く焦りはないと強調した。

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「望んでいる結果ではないし、そのことについては話し合った。チーム内に焦りは全くない。今後、改善できるプレーの一面にすぎない」と語った。

自身の成長については、決して自分を完成された選手だとは考えていないと付け加え、日々の努力と積み重ねた経験を組み合わせることが、成長し続ける鍵だと述べた。

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オランダ代表、ギリシャとドイツとの重要な一戦へ

オランダ代表は11月13日金曜日にアムステルダムのヨハン・クライフ・アレナでギリシャを迎え、同16日月曜日にはベルリンに赴いてドイツと対戦する。

グループステージが佳境を迎える中、フェルブルッヘンと守備陣のチームメイトは、個人とチーム双方のミスをなくすことが突破の鍵になると理解している。

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豊富な経験と尽きることのない向上心を持つフェルブルッヘンは、存在感を発揮してオランダ代表のゴールを守ることを目指す。