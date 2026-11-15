ブラガで歴史的惨敗
ポルトガルはホームでデンマークに1-4という衝撃的な敗戦を喫した。公式戦におけるホームでの最多失点差による敗北となった。 RTPによると、ラスムス・ホイルンドにけん引されたデンマークが圧倒的な勝利を収める中、ポルトガルはまったく打開策を見いだせなかった。最近現役を引退したクリスティアーノ・ロナウドをたたえる試合前の感動的なセレモニーが行われたものの、ジョルジェ・ジェズス監督率いるチームは精彩を欠き、ファンと選手に衝撃を与えた。
ディアスが「致命的な過ち」を指摘
パフォーマンスが崩れた理由を分析したセンターバックのルベン・ディアスは、デンマークがあらゆる面でポルトガルを上回ったと認めた。ディアスは、相手が序盤から試合を支配したことで、ポルトガルの守備陣に対処しきれないほどのプレッシャーがかかったと指摘した。
「何よりデンマークの方が良かった。非常に質の高いチームだと分かっていた。勝つには自分たちが最高のプレーをするしかなかったが、試合を左右することになった局面で相手が主導権を握った」とディアスは説明した。
戦術的なバランスの崩れと疲労
ディアスはポルトガルが戦術面でどこを誤ったかについて、ボールを保持して試合をコントロールできなかったことが、疲労やポジショニングのミスへと連鎖したと説明。自分たちの問題点を率直に語った。
「最大の過ちは、そしてバランスが崩れ始めたのは、相手が危険な形でボールを持つようになったことだ。自分たちはボールを持っても落ち着けず、それが疲労とバランスの崩れにつながった。すべてはそこから始まり、その後にほかのことが起きた」とディアスは述べた。
カーディフでのグループ首位確定に集中
ロナウドをたたえるセレモニーを振り返ったディアスは、その感情的な重みも同じくらい重要だったと述べた一方、国のために勝利を収められなかったことをチームは深く悔やんでいるとした。ディアスはグループA4の首位確定に集中している。
「全試合に勝ちたいという自分たちの目標を考えれば、この敗戦は大きい。グループ首位に立っているが、そこに至るまで懸命に取り組んできた。あとはもう1試合で首位を確定させるだけだ」。ディアスは出場停止のため、カーディフでの試合を欠場する。