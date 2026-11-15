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ポルトガル代表DFルベン・ディアスは、UEFAネーションズリーグでデンマークにホームで1-4の衝撃的な敗戦を喫した試合について、チームが許されないミスを犯したと認めた。ディアスは、ブラガでポルトガル代表に大きな代償をもたらした戦術面のバランスの崩れと重要な局面について、率直に語った。

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ブラガで歴史的惨敗

ポルトガルはホームでデンマークに1-4という衝撃的な敗戦を喫した。公式戦におけるホームでの最多失点差による敗北となった。 RTPによると、ラスムス・ホイルンドにけん引されたデンマークが圧倒的な勝利を収める中、ポルトガルはまったく打開策を見いだせなかった。最近現役を引退したクリスティアーノ・ロナウドをたたえる試合前の感動的なセレモニーが行われたものの、ジョルジェ・ジェズス監督率いるチームは精彩を欠き、ファンと選手に衝撃を与えた。

ディアスが「致命的な過ち」を指摘

パフォーマンスが崩れた理由を分析したセンターバックのルベン・ディアスは、デンマークがあらゆる面でポルトガルを上回ったと認めた。ディアスは、相手が序盤から試合を支配したことで、ポルトガルの守備陣に対処しきれないほどのプレッシャーがかかったと指摘した。

「何よりデンマークの方が良かった。非常に質の高いチームだと分かっていた。勝つには自分たちが最高のプレーをするしかなかったが、試合を左右することになった局面で相手が主導権を握った」とディアスは説明した。

戦術的なバランスの崩れと疲労

ディアスはポルトガルが戦術面でどこを誤ったかについて、ボールを保持して試合をコントロールできなかったことが、疲労やポジショニングのミスへと連鎖したと説明。自分たちの問題点を率直に語った。

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「最大の過ちは、そしてバランスが崩れ始めたのは、相手が危険な形でボールを持つようになったことだ。自分たちはボールを持っても落ち着けず、それが疲労とバランスの崩れにつながった。すべてはそこから始まり、その後にほかのことが起きた」とディアスは述べた。

カーディフでのグループ首位確定に集中

ロナウドをたたえるセレモニーを振り返ったディアスは、その感情的な重みも同じくらい重要だったと述べた一方、国のために勝利を収められなかったことをチームは深く悔やんでいるとした。ディアスはグループA4の首位確定に集中している。

「全試合に勝ちたいという自分たちの目標を考えれば、この敗戦は大きい。グループ首位に立っているが、そこに至るまで懸命に取り組んできた。あとはもう1試合で首位を確定させるだけだ」。ディアスは出場停止のため、カーディフでの試合を欠場する。