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アルゼンチンがコスタリカに大勝した一戦で、ニコ・パスが鮮烈な2得点を挙げた。リオネル・スカローニ監督は、若き才能を過度な期待の重圧から守ると約束。リオネル・メッシ後の時代が形を取り始める中、次世代の台頭にも言及した。

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スカローニ監督、ニコ・パスを守る姿勢を示す

アルゼンチンは2026年の試合日程を圧倒的な形で締めくくった。エスタディオ・マリオ・アルベルト・ケンペスで コスタリカを7-0で粉砕した 。7得点を奪った一戦で、ひときわ注目を集めたのは22歳の逸材パスだった。鮮烈な2得点を挙げたパスは、リオネル・スカローニ監督が新たに築く中盤の中心としての地位を確かなものとし、アルゼンチンの次世代を担う準備が十分にできていることを示した。

目覚ましい活躍にもかかわらず、スカローニ監督は若き才能が浮足立たないよう、すぐに釘を刺した。ワールドカップ優勝を果たした指揮官は、パスの粘り強さと技術を称えつつ、MFにはまだ成長の余地があると強調した。『La Nacion』が伝えたところによると、同監督は「彼はもっとできる選手だ。今日は先日と同じように、とても良い試合をした。厳しくいくべき場面では相手とぶつかり、プレーすべき場面ではそれもできる。我々が彼を守る。彼にはとても満足している」と語った。『La Nacion』の報道による。

アルゼンチンは個の輝きよりチームを重視

個人の輝きだけでなく、スカローニ監督は パスをめぐる期待 も抑えようとした。若き逸材は一人で試合を背負おうとするのではなく、アルゼンチンのチームに円滑に溶け込むことに集中すべきだと強調。パスの際立つ個人技やひらめきを認めながらも、個の活躍は常にチームのためにあるべきだという考えを明確に示した。

「彼が一人で試合を決めるわけではない。今日のようなひらめきがあり、それによってチームを助けている。大切なのはそこだ。まずチームがあり、その次に個人がある。史上最高の選手でさえそれを理解し、勝つためには仲間が必要だった。若い選手たちに仲間が必要ないはずがない」と述べた。

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フランコ・マスタントゥオーノには忍耐が必要

注目を集めた若手はパスだけではない。フランコ・マスタントゥオーノもハーフタイムに途中出場し、2得点を挙げた。即座に結果を残したものの、スカローニ監督はアルゼンチンの人々に対し、リーベル・プレートの若き逸材の成長を辛抱強く見守るよう求めた。若手がフル代表に溶け込む過程で、指揮官は目先の結果よりも長期的な成長を重視している。

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スカローニ監督は「フランコは一歩ずつ進めていくべき選手の一人だ。落ち着かせる必要がある。我々が彼を支えなければならないし、彼は素晴らしいサッカー選手になると確信している」と説明した。

2030年に向けたチームづくり

移行期となった1年を振り返り、スカローニ監督はチームが保ち続けた独自のスタイルに誇りを示した。アルゼンチンは世界王者の座を守れなかったものの、サポーターとの絆は今も変わらず強いと指揮官は考えている。今回トロフィーを持ち帰れなかったとしても、コルドバでの温かい歓迎が、ファンは今なお代表チームを愛している証しになったと指摘した。

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「良い仕事ができたこと、勝ったかどうかにかかわらず、常に試合の主役になろうとしてきたことに満足している。代表チームは常に独自のスタイルを持とうとしている。それが我々の誇りだ」と締めくくった。