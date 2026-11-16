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イングランド代表主将のハリー・ケインは、マドリードで世界王者スペインを3-2で破った後、チームの驚異的な強度を称賛した。ケインは、スペインの43試合無敗記録を止め、ネーションズリーグのグループ首位を確保した圧巻の60分間を振り返った。

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マドリードで示した歴史的な決意

イングランドがマドリードで世界王者スペインを3-2で破った衝撃的な勝利は、グループ首位を決める白星以上の意味を持っていた。チームの決意を明確に示す一戦だった。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは、スペインの驚異的な43試合無敗を止め、グループA1の首位に立つとともに、3月の準々決勝でシード権を獲得した。

白熱した一戦の後、主将のハリー・ケインは、この成果の大きさを振り返った。世界王者の敵地で、これほど完成度の高いプレーを見せられたことへの深い誇りを強調した。

世界最高の相手を圧倒

ベルナベウでの最初の1時間、イングランドは圧巻のプレーで主導権を握り、ケイン、エズリ・コンサ、ベン・ホワイトの得点で3-0とリードした。絶え間ないプレス、戦術的な規律、恐れを知らない攻撃時の動きによって、世界王者の攻撃を完全に封じた。

試合後、UEFAの取材に応じたケインは、勝負を決定づけた時間帯にチームが到達した並外れたレベルを強調した。「今日は本当に高いレベルを示せた。あのパフォーマンスの60分間、僕たちはただ圧倒し、自分たちが到達できると分かっていたレベルを示した」とケインは語った。「レッドカードが出るまでは、決定機を確実にものにし、試合を支配していた」

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過去のミスを糧に

イングランドがグループ首位に立つには、今大会の序盤に犯したミスを踏まえ、妥協を許さない姿勢が必要だった。ケインは、スペインでの決定的な再戦に向け、チームが過去のミスを重要な糧にしたと明かした。

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「ホームでの彼らとの試合は良い内容だったけれど、ミスが少し多すぎて、その代償を払ったと感じていた」とケインは説明した。「その後の試合には、すべて勝ってここに戻り、すべてを懸けて戦おうという思いで臨んだ。そして、まさにその通りになった」

視線は3月の準々決勝へ

終盤にエリオット・アンダーソンがレッドカードを受け、ミケル・オヤルサバルとニコ・ウィリアムズにゴールを許したことで、イングランドは神経をすり減らす守備戦を強いられた。それでもトーマス・トゥヘル監督率いるチームは持ちこたえた。GKジェームズ・トラッフォードがアディショナルタイムに見せた見事な連続セーブが、激しいプレッシャーの中で歴史的な結果を守り抜いた。

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敵地で世界王者を破ったケインは、決意を示すこの勝利が、チームにとって新たな高い基準になると考えている。チームは今、国際舞台でどんな相手とも戦えるという自信を深めながら、3月の準々決勝を見据えている。