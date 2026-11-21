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バイエルンは、物議を醸すこともあるミカエル・オリーズの振る舞いをまったく問題視していない。

バイエルンの 年次総会 で、ヘルベルト・ハイナー会長が演説の中でミカエル・オリーズに呼びかけた。

ハイナー会長は演壇から「ミカエル、君という人間に、ここから伝えたい。我々は、鼻先にマイクを向けられたときよりも、足元にボールがあるときに強い印象を残す選手のほうがずっと好きだ」と語り、会場の会員から盛大な拍手を浴びた。72歳の会長は「ファンは本物の個性と特別なキャラクターを求めているからだ。君もお大事に。自分を曲げないでくれ！ そのままの君でいてほしい！」と強調した。

オリーズはこれまで、テレビのインタビューで口数が少ないことから、たびたび注目を集めてきた 。「無頓着な男」というイメージには賛否がある。 8月に行われたバイエルンのチームデーでの振る舞いも、周囲を困惑させた一例だ 。チャレンジ企画で約30秒後にチームメートのヨナス・ウルビヒとレナルト・カールを置いていった。

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しかし、ハイナー会長はオリーズの振る舞いがクラブ内で問題になっていないことを改めて明言した。さらに、スター選手の移籍をめぐって続く憶測にも言及。「ミカエルは、我々が褒め言葉を尽くしても足りなくなる次の候補（バロンドールの候補、編集部注）になると確信している。ミカエルをめぐるあらゆる噂について、我々は非常に落ち着いている。彼には2029年まで契約がある」

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バイエルンに残留するのか？ レアル・マドリー移籍の噂

特に昨夏の移籍期間には、 レアル・マドリーがオリーズの獲得を目指しているとの噂が繰り返し浮上した 。フロレンティーノ・ペレス会長が会長選の選挙活動中、クリスティアーノ・ロナウドのような大型補強をファンに約束すると、複数のメディアは、その対象がバイエルンに所属する24歳のオリーズだと報じた。

また、L'Equipeはつい先日、 オリーズの代表チームメートであるキリアン・エンバペとイブラヒマ・コナテが、バイエルンの傑出した選手をレアル・マドリーへの移籍に誘うべく、熱心に「働きかけている」と報じた 。

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ただし、バイエルンが売却を検討するのは、2029年6月末まで残る契約の延長交渉が決裂した場合に限られるとみられる。交渉の具体的な日程はまだ決まっていない。ハイナー会長は数日前、t-onlineに対し、 それまでは報じられている2億5000万ユーロ、さらには3億ユーロという金額にも特に関心はないと説明した 。「カール＝ハインツ・ルンメニゲの言葉を引用したい。彼は取締役会長としてよく『我々は売るクラブではなく、買うクラブだ』と言っていた」

ハイナー会長によれば、この理念は長年にわたってバイエルンで変わっていない。「金銭面だけを見ていてはいけない。プレースタイル、個性、性格、そして人柄の面でも、その選手が我々に合うかを見なければならない」。最後に会長は「ミカエルはここで快適に過ごしており、バイエルンが自分にとってどんなクラブか分かっている」と改めて強調した。

Getty Images

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オリーズの負傷は？ 現在の状況

前シーズンに22ゴール、31アシストという圧巻の成績を残したオリーズは、今シーズンもここまで好調を維持している。公式戦通算16試合で12ゴール、7アシストを記録している。

一方、金曜日のケルン戦では1-1に終わった試合で得点にもアシストにも絡まず、 負傷のためハーフタイムに交代した 。その後、バイエルンは24歳のオリーズが前足部の打撲を負っていると説明。ハイナー会長は年次総会で、早期復帰の希望があると述べた。ケルンとの引き分けで脛腓靱帯結合の靱帯を断裂したハリー・ケインは、 すでに手術を受けている 。