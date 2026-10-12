スュペル・リグ第7節の試合では、48分にイスタンブールのクラブのペナルティーエリア内で判定を巡る場面があった。前方へのパスを受けたコジャエリスポルのメテハン・アルトゥンバシュは、足からニューベルの方向へ滑り込み、ゴールエリア内で倒れた。ドイツ人GKは最初のシュートを防いだものの、その後、倒れていたFWの右脚を両手で一瞬つかんだ。この行為によって、アルトゥンバシュがこぼれ球を押し込むのを妨げたとみられる。

アウェーチームの激しい抗議にもかかわらず、アブドゥラー・ブーラ・タシュクンソイ主審はプレーを続行させた。ビデオ・アシスタント・レフェリーも介入しなかった。審判員の専門家であるセチム・デミレル氏は、テレビ局 beIN で、これが誤った判断だったと明言した。「PKとレッドカードが与えられるべきでした。VARの介入も必要でした。ただ、主審の位置からこの状況を見極めるのは非常に難しかったでしょう」

その後、コジャエリスポル側の感情は爆発した。クラブはSNSでこの場面の映像を公開し、「ノーコメント」とだけ記した。

GKのセルハト・オズタシュデレンは、さらに感情をあらわにした。「チームメートを誇りに思います。私たちは素晴らしいサッカーをしました。勝利に値しました。ある場面がありました。皆さんも見たことを願います。これ以上話すと処分を受けるかもしれないので、あまり言いたくありません。相手GKがメテハンの脚をつかんだ場面がありました。信じられないほど奇妙な状況でした。これ以上は話しません」

セルチュク・イナン監督は、さらに厳しい言葉で試合を振り返った。41歳の指揮官は試合後の記者会見で怒りをあらわにした。「私たちの権利は認められず、奪われた！ 正直に言って、ここへ来る途中もまだ怒りが収まっていなかった。試合の技術的な面については話したくない。私自身もこのスポーツに携わってきた者として、選手たちの戦いぶりとパフォーマンスに感謝している」

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「ベシクタシュとは関係ない」ニューベルのファウルに注目集まる

指揮官は、審判団の振る舞いについて選手たちに謝罪までしたという。「選手たちはピッチ上でベストを尽くした。しかし監督である私は、外から彼らの権利を守ることができなかった。選手たちには謝罪した。善意のない人々を相手に、自分たちの権利のために闘うのは簡単ではない。私たちは常に敬意を払い、冷静で、黙っていることを求められる。私は誰かを侮辱することなく、そのすべてを実行しようとしている」とイナン監督は語った。

イナン監督は主審への批判も隠さなかった。「何かを感じ、自分が不当な扱いを受け、何かを奪われていると分かったとき、誰が声を上げずにいられるだろうか。はっきり言おう。今日の審判団には善意がなかった」と怒りをあらわにし、こう続けた。「これはベシクタシュとは関係ない。私にとっては失望と不安に満ちた一日だった。いずれにしても、ピッチ上で戦った選手たちを称えたい。ベシクタシュを祝福する。ファンにも感謝する。素晴らしい雰囲気をつくったベシクタシュのファンも称えたい」

試合結果の面でも、コジャエリスポルは笛が吹かれなかった代償を高く払った。18分にオルクン・キョクチュがベシクタシュの先制点を決めた後、27分にショーが昇格組のコジャエリスポルに同点ゴールをもたらした。しかし31分、ドゥシャン・ヴラホヴィッチがPKを決め、これが2-1の決勝点となった。この勝利でベシクタシュは7試合で勝ち点15とし、2位を維持。一方、勝ち点12のコジャエリスポルは7位につけている。