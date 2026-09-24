ここ数週間から数カ月、公の場でアーロン・アンセルミーノについて語られることはほとんど、あるいはまったくなかった。昨季にチェルシーからボルシア・ドルトムントへレンタル移籍していたこのセンターバックが、冬に突如呼び戻され、そのまま次のレンタルでブルーズの提携クラブであるRCストラスブールへ即座に送り出された状況を理解するには、少し行間を読む必要がある。

本人が不本意な形でBVBでの生活を極めて残念がりながら打ち切らなければならなかったことは知られており、別れの際にチームメートの前でアンセルミーノが涙を流す様子を収めたウェストファーレン側の動画によって、その事実は広く記録された。だが最終的にフランスでの滞在は悪夢となり、アンセルミーノとしてはおそらく記憶から消し去りたいものになった。

そのため、彼のインスタグラムのプロフィールで241日間も投稿が止まっていたこと、そしてストラスブール時代の写真が1枚も見当たらないことにも驚きはない。というのも、2025年1月に移籍金1650万ユーロでチェルシーに完全移籍して以降、これまでのヨーロッパでの時間を一貫して貫いてきたものが、そこで頂点に達したからだ。彼は負傷していた。

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アーロン・アンセルミーノはRCストラスブールで何試合プレーした？

アンセルミーノがレーシングでプレーしたのは15分間。3試合に分かれての出場だった。そのうち2試合では、90分と後半アディショナルタイム8分に投入された。さらに、打撲と2度の太ももの負傷によって、アルザスのクラブで実に20試合を欠場している。アンセルミーノは、つい少し前までピッチに立っていた直後に、毎回離脱していた。

それはBVBでも同じだった。アンセルミーノは当時、非常にまずまずのデビューを飾ったが、その後は何週間も欠場した。以前から彼をひどく悩ませてきたのは、太もも裏の筋肉だ。母国アルゼンチンを離れて以降、現在までに21歳の彼は7度の離脱を重ねており、離脱期間は2週間半から約3カ月に及んでいる。

数カ月のうちにすでに3つの新しい拠点、文化、そしてクラブ内部の仕組みを学ばなければならなかった、未知の大陸に渡った若い才能の成長にとって、これは言うまでもなくまさに毒だ。その数字もそれを物語っている。2025年1月以降、アンセルミーノがプロの舞台で出場したのは14試合で、総出場時間は603分。その97パーセントはドルトムントで記録されたものだ。

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アーロン・アンセルミーノ、現在のチェルシーでも再び負傷中

では、現在のアンセルミーノはどうなのか。まあ、想像の通りだ。負傷しており、構想外になっている。あるいは、負傷していたから構想外なのか。そこは正確には分からない。この記事の第1段落を見れば、その通りだ。

ロンドンのクラブでは熾烈な競争があるうえ、新監督シャビ・アロンソの下で再び新たなスタートを切ろうとしており、その構想を10選手に対する総額4億ユーロ強の移籍金支出で裏付けたこともあって、アンセルミーノが退団候補と見なされていたのは驚くことではなかった。どのような形であれ、である。

しかし、極端に低い稼働率と信頼性を前に、当然ながら獲得希望クラブが列をなすことはなかった。少なくとも獲得を頭の片隅で検討していたクラブは、最終的に8月9日にその懸念が裏付けられることになった。

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アーロン・アンセルミーノはチェルシーでまだ1秒もプレーしていない

それまでブルーズのアジアツアーでは、トッテナム、ユヴェントス、ミランとの3試合で、いずれもジョレル・ハトとの交代でシャビ・アロンソから途中出場の形で計63分を与えられていたアンセルミーノだが、この日は先発メンバーに名を連ねた。プレシーズン4試合目の相手は、マレーシアのクラブ、ジョホール・ダルル・タクジムFCだった。

アルゼンチン人DFは29分間プレーした。すると太ももの筋肉に異変が生じた。アンセルミーノは涙を流しながらピッチを後にした。

そしてそれ以来、彼はその場所、すなわちピッチの外にとどまり続けている。8月27日のEFLカップ、ルートン・タウン戦ではいったんメンバー入りしたものの、90分間を通して見守るだけだった。そのほかの試合ではすべてスタンドに座ることを余儀なくされた。

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アーロン・アンセルミーノ、チェルシーの集合写真に姿なし

そして最近の9月12日、アロンソはついに一度だけ公の場でアンセルミーノの名を挙げた。ただしそれは、ハル・シティとのリーグ戦を欠場する3選手のうちの1人としてだった。つまり、ルートン戦でベンチ入りして以降、アンセルミーノは再び負傷した可能性が極めて高いように見える。さらにその4日後には公式チーム写真の撮影が行われたが、そこにアンセルミーノの姿はなかった。

元ドルトムントの彼にとって直近の未来が何をもたらすかは、すでに十分すぎるほど分かっている。コンディションを整え、トレーニングを積み、理想を言えば短い出場機会を得て、ようやく安定した状態を保つことだ。こうした条件がそろって初めて、アンセルミーノには冬のレンタル移籍のチャンスが生まれる。

ここ数カ月が彼に多大なフラストレーションと苛立ちをもたらしたことは間違いなく、これが最も可能性の高いシナリオだろう。おそらくチェルシーのシーズン序盤の状況も、その思いに拍車をかけている。公式戦7試合で15失点、4勝1分け2敗。プレミアリーグ最悪の守備を率いるアロンソの下では、1試合平均2失点を優に超えるペースで失点している。

アーロン・アンセルミーノ：プロサッカーでの成績