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リオネル・メッシの代表引退を経て新たな時代へ移るアルゼンチン代表に、フリアン・アルバレスが団結を呼びかけた。FWはコスタリカ戦で見事な2得点を挙げ、クラブにとって絶好のタイミングで得点力の復調を示した。

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メッシ後の時代、変化を受け入れる

大きな変化の時期にあるアルゼンチン代表で、アルバレスはその中心にいる。FWは コスタリカ戦での圧倒的なパフォーマンス で2得点を挙げた後、アルゼンチン最大の象徴が去ったことによるチーム内の変化を振り返った。カルチン出身のアルバレスは、前のサイクルで築かれた高い水準を維持するため、現世代の選手たちが担う責任について語った。

代表の現状について、アルバレスは最近の出来事が持つ感情的な重みを強調した。「私たちが経験したことを考えると特別な年だ。途中にはワールドカップがあり、リオネルとの別れがあった。それが意味するもの、そして多くの新しい選手を迎えた新時代がある。これまでと同じように代表として戦うため、成長し続けなければならない」と、『オレ』が伝えた。

新戦力と経験豊富な選手たちの融合

スカローニ監督の新たな構想は形になりつつあり、才能ある新戦力を円滑に組み込むことが、その中心を占めている。チームがこれまでの成功をさらに積み重ねようとする中、経験豊富な選手と意欲的な代表デビュー組の結束は、ピッチ内外ですでに大きな成果を生んでいる。

アルバレスにとって、新たなチームの連係を築くことが、今後タイトルを獲得するための何より重要な鍵だ。「今日デビューした選手もいれば、先日デビューした選手もいる。何年も前から代表に来ている選手もいる。少しずつ選手が加わり、目標を達成するための良いグループができつつある。最も大切なのは、目標を達成するために団結し、強くあることだ」と付け加えた。

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故郷でのプレーを喜ぶアルバレス

アルバレスは生まれ故郷のコルドバで決定力を発揮し、マリオ・アルベルト・ケンペス・スタジアムで前半に鮮やかな2得点を挙げて主役となった。今回のFIFA国際試合期間での活躍は、ラ・ボンボネーラで行われた直近のウルグアイ戦でも2-1の敗戦の中で得点していたFWにとって、大きな追い風となった。代表での直近2試合で3得点を挙げたアルバレスは、ここ数週間欠いていた決定力を取り戻して欧州へ戻る。

故郷の州での活躍は、本人にとって特別な意味を持った。「うれしい。自分はここの出身だから特別なことだ。親しい人たちや友人、家族が見に来てくれた。本当に特別な気持ちだ」と語った。

重要なアトレティコ・マドリー復帰

この得点ラッシュは、アトレティコ・マドリーにとって絶好のタイミングだ。アルバレスはスペインの首都でのキャリアで好不調が入り交じるスタートを切り、今季ここまで12試合で2得点3アシストを記録している。今年に入ってからバルセロナへの移籍に関心を示しているとの報道があり、アトレティコのサポーターとの関係にも難しさが生じていた。しかし、最近のアルゼンチン代表での活躍は、批判の声を封じる準備ができていることを示している。代表で得点感覚を取り戻した元マンチェスター・シティのアルバレスは、新たな勢いを得てマドリーへ戻り、アトレティコの攻撃陣で誰もが認める中心選手となることを目指す。