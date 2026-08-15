レフスキ・ソフィアは、マルコ・グルイッチの加入を発表した。元リヴァプールのMFは、ブルガリア王者と1年契約を締結。クラブはさらに1年契約を延長できるオプションも有している。

グルイッチは2016年1月、ユルゲン・クロップ体制下のリヴァプールにおける最初の補強選手だった。現在30歳となったセルビア人は、レッズで16試合に出場したが、最後まで本領を発揮し切ることはできなかった。

守備的MFのグルイッチは、その後レッドスター・ベオグラード、カーディフ・シティ、ヘルタ・ベルリン、FCポルトへ順にレンタル移籍。最後に挙げたクラブは2022年に完全移籍で獲得し、グルイッチはそこで大きな成功も収めた。

右利きの同選手は、ポルトガルリーグ優勝1回、スーパーカップ1回、そして3度ものカップ戦制覇を実績として持つ。2025年夏にはAEKアテネへ移籍し、加入初年度にして唯一のシーズンで、いきなりギリシャ王者となった。

その優勝によりAEKはチャンピオンズリーグ予選の出場権を獲得。そして運命のいたずらか、ギリシャ勢はチャンピオンズリーグ本戦入りを懸けた最後の関門でレフスキと対戦することになった。

ブルガリアの名門を率いるのは、元フォルトゥナ・シッタート監督のフリオ・ベラスケスだ。2022年から2023年にかけてリンブルフで指揮を執ったスペイン人指揮官は、オランダでは主にタッチライン際での振る舞いで知られている。

ソフィアでは、レアル・サラゴサでの短い在任期間を経て就任した彼の評価は、はるかに好意的だ。就任初年度の（半）シーズンは2位で終えたが、レフスキで初のフルシーズンとなった年には、14連覇中だったルドゴレツを王座から引きずり下ろした。

その結果、レフスキはチャンピオンズリーグ予選1回戦の出場権も獲得。ベラスケスの下でレフスキは、ボラツ・バニャ・ルカ、ウニベルシタテア・クラヨーヴァ、カイラト・アルマトイを次々と破った。

これにより首都ソフィアのクラブは、少なくともヨーロッパリーグ本戦出場を確定させた一方で、2007年以来初となるチャンピオンズリーグ出場を目指している。