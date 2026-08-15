レフスキ・ソフィアは、マルコ・グルイッチの加入を発表した。元リバプールのDFは、ブルガリア王者と1年契約を締結。クラブはさらに1年契約を延長できるオプションも保有している。

グルイッチは2016年1月、ユルゲン・クロップがリバプールで最初に獲得した選手だった。現在30歳のセルビア人は、レッズで16試合に出場したが、最後まで決定的な存在にはなれなかった。

このセンターバックは、その後レッドスター・ベオグラード、カーディフ・シティ、ヘルタBSC、FCポルトへと順にレンタル移籍した。最後に挙げたクラブは2022年に彼を完全移籍で獲得し、グルイッチはそこで大きな成功も収めることになる。

右利きのグルイッチは、ポルトガルリーグ優勝1回に加え、スーパーカップ1回、さらに3度ものカップ優勝を実績として持つ。2025年夏にはAEKアテネへ移籍し、最初の、そして唯一のシーズンでいきなりギリシャ王者となった。

その結果、AEKはチャンピオンズリーグ予選出場権を獲得。そして運命のいたずらか、ギリシャ勢はチャンピオンズリーグのリーグフェーズ入りを懸けた最後の関門でレフスキと対戦することになった。

このブルガリアの名門では、元フォルトゥナ・シッタート監督のフリオ・ベラスケスが指揮を執っている。2022年から2023年にかけてリンブルフでチームを率いたスペイン人指揮官は、オランダでは主にタッチライン際での振る舞いで知られている。

ソフィアでは、レアル・サラゴサでの短い在任期間を経て就任した彼の評価は、はるかに好意的なものだ。最初の（半）シーズンは2位で終えたが、レフスキで初のフルシーズンとなったシーズンには、14連覇中だったルドゴレツを王座から引きずり下ろした。

さらにその結果、レフスキはチャンピオンズリーグ第1予選の出場権も獲得した。ベラスケスの指揮の下、レフスキはボラツ・バニャ・ルカ、ウニベルシタテア・クラヨーヴァ、カイラト・アルマトイを立て続けに下した。

これにより首都のクラブは、少なくともヨーロッパリーグのリーグフェーズ進出を確定させているが、2007年以来となるチャンピオンズリーグ出場を目指している。