エデル・サラビアが新たな監督の仕事を見つけた。126年の歴史を持つエスパニョールは、46歳のバスク人指導者と2年契約を結んだことを公式チャンネルで発表した。サラビアにとっては古巣への復帰となる。選手時代にはエスパニョールで82試合に出場した。

サラビアは長年、キケ・セティエンのアシスタントを務め、UDラス・パルマス、レアル・ベティス、FCバルセロナでともに働いた。その後、スペイン人指導者は監督に就任し、ジェラール・ピケがオーナーを務めるFCアンドラを2部昇格に導いた。

2024年3月、期待外れの結果が続いた末にサラビアは解任された。同年夏にはエルチェCFと1年契約を結び、ラ・リーガ昇格に貢献した。

サラビアは契約を延長し、2025年9月にはラ・リーガの月間最優秀監督に選出された。好成績に加え、魅力的で攻撃的なプレースタイルも見せた。

エルチェは順位を落としたものの、最終的な目標だった残留を果たした。そのシーズン終了後、サラビアは休養が必要だとして退任。数カ月間クラブに所属せず、今度はバルセロナで指導者としてのキャリアを続ける。

エスパニョールは新監督の招聘に時間をかけなかった。火曜日の夜、4部のセスタオ・リーベル・クラブに3-4で敗れてコパ・デル・レイから敗退した後、就任から5カ月のマノロ・ゴンサレス監督を解任した。

来週火曜日にサラビアの就任会見を開くエスパニョールは、現在ラ・リーガで18位に位置する。金曜日のビジャレアル戦では、エスパニョールBのセルヒオ・ガルシア監督が暫定的に指揮を執る。ロス・ペリコスは直近のリーグ戦5試合で勝ち点1しか獲得していない。



