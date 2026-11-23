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中盤の選手としての特徴が、レアル・マドリーの指揮官にとりわけ高く評価されているようだ。

ボルシア・ドルトムントのフェリックス・ヌメチャが、ジョゼ・モウリーニョ監督の希望する選手として、レアル・マドリーで再び獲得候補に浮上しているという。スペインのスポーツ紙『スポルト』が報じた。同紙によると、「中盤の怪物」と紹介されたドイツ代表MFは、 ポルトガル人指揮官がレアル・マドリーの中盤に求める資質を数多く備えている という。フィジカル、豊富な運動量、存在感、ボール保持時と非保持時の優れたプレーだ。モウリーニョ監督は、ヌメチャがマドリードでの「自身のプロジェクトを成功させる鍵」になり得ると考えているようだ。

モウリーニョ監督は、レアル・マドリーが2年間無冠に終わった後、再びチームの指揮を執った。マドリードのクラブはリーグ戦の最初の13試合で11勝を挙げ、現在は宿敵バルセロナと勝ち点3差の2位につけている。復帰後最初の夏の移籍市場で、モウリーニョ監督はチームを大幅に刷新。マルク・ククレジャ、デンゼル・ダンフリース、イブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シウバといった経験豊富な選手も起用した。さらにレアル・マドリーは、ヤン・ディオマンデをRBライプツィヒから1億2500万ユーロで、カルロス・エスピをレバンテから2500万ユーロで獲得し、2人の若手も加えた。

ヌメチャには以前から、高額な移籍金でBVBを離れる可能性が取り沙汰されている。ドルトムントは同選手に1億ユーロを要求しているとされる一方、スペイン紙は移籍金が8000万ユーロになると推測。「彼を獲得すれば、現在の選択肢とは異なるタイプの選手が加わる。特に強度が極めて高い試合で貴重な存在になり得る」と同紙は伝えた。

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トニ・クロースとルカ・モドリッチが去って以来、レアル・マドリーにとって中盤の司令塔は大きな課題となっていた。多くの専門家は、両選手の適切な後継者を見つけられなかったことが、カルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアの下で過ごした無冠の2年間の一因になったとみている。

ヌメチャは今季、BVBで公式戦17試合に出場して5得点を記録。ドイツ代表では2023年3月のデビュー以来、ここまで15試合に出場し、3得点を挙げている。